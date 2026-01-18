方郁婷自爆《大濛》7刷！陳玉勳當眾虧「自戀」 柯煒林34歲在台慶生暖哭

《大濛》今（18）日舉辦油條合影場，實現與影迷的約定。（左起 演員劉冠廷、柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊）。華文創提供

國民電影《大濛》（A Foggy Tale）上映至今逾兩個月正強勢衝向破億大關，成為近期最具代表性的現象級作品。為了回饋廣大影迷，片商於本週末（17、18日）一連舉辦3場大型回饋活動，集結方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等超強陣容，從「簽名會」到網上熱議的「油條合影場」場場爆滿，甚至引發售票系統當機，導演陳玉勳直言：「這盛況出乎我的意料。」

柯煒林落地直奔簽名會 600人齊唱慶生歌暖哭影迷

在片中飾演「趙公道」的香港男星柯煒林，17日結束香港工作便馬不停蹄直飛台灣，落地後未休息即直衝西門國賓鉅院廳參加簽名會。將於22日迎來34歲生日的他，獲片商驚喜準備生日蛋糕，全場600名觀眾齊聲高唱〈生日快樂歌〉，場面動人。

柯煒林感性分享：「兩年前殺青剛好是生日，兩年後能跟大家見面真的很不可思議。」他坦言對團隊很有信心，並向影迷喊話希望能一起走下去。

導演陳玉勳（右）驚喜現身，替即將生日的演員柯煒林（左）慶生，現場超過 600 名觀眾齊唱〈生日快樂歌〉。華文創 提供

方郁婷自爆7刷《大濛》 勳導神虧：你好自戀

飾演「阿月」的方郁婷在映後自爆已經「7刷」這部電影，一旁的導演陳玉勳隨即逗趣回應：「你好自戀。」引發全場哄堂大笑。飾演姊姊「阿霞」的9m88則感性表示，電影上映超過一個月還能有這麼多觀眾支持，心裡非常開心。

而特地向妻小「請假」出席的劉冠廷也打趣地說：「通常這時間我應該在陪兒子睡覺，托勳導的福才能站在這邊。」他更引用劇中台詞「錢這個東西就好像流水」，呼籲大家持續助攻破億。

《大濛》三場大型回饋活動幾乎秒殺、場場爆滿，甚至出現黃牛票流竄情況，足見電影持續發酵的驚人熱度。（左起 演員劉冠廷、9m88、柯煒林、方郁婷）。華文創 提供

油條合影場搶到當機 劉冠廷幽默放話：要去劫富濟貧

18日登場的「油條合影場」更是搶手，開賣瞬間導致戲院售票系統當機。片中飾演哥哥育雲的曾敬驊也加入陣容，與影迷拿著經典道具「油條」合影。被問到若回到民國40年代會成為怎樣的人，曾敬驊樸實回答想當努力賺錢過生活的小人物，劉冠廷則幽默呼應角色「高金鐘」表示：「還是會去偷東西送人，做一個劫富濟貧的人。」曾敬驊也透露非常期待《大濛》能成為他生涯第3部主演的破億電影。

呼聲極高的「油條合影場」於今（18）日盛大登場，活動開賣湧入大量影迷搶票，造成戲院售票系統當機。（左起 演員劉冠廷、柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊）。華文創提供

大濛F4驚喜集結 手帕場催淚謝票溫暖畫句點

為了呼應片中多場直擊人心的催淚橋段，片商加碼推出「手帕場」，並派出由導演陳玉勳、柯煒林、曾敬驊、劉冠廷組成的「大濛F4」男神團映後現身。9m88風趣引用劇情向大家催票：「差一點就要把阿雲的屍體找回來了，差大家的錢，籌備一下就要破億了！」

劉冠廷也感性表示希望這部片能像雨水、霧氣慢慢累積成破億的大雲。這場為期兩天的回饋活動在影迷的歡笑與淚水中圓滿落幕。



