方郁婷返台放寒假為《大濛》催票 導演陳玉勳變裝藏片中成驚喜彩蛋

林道禹（左）與方郁婷（右）連跑多場戲院活動催票，導演陳玉勳（中）也驚喜突襲映後現場。（圖／華文創提供）

電影《大濛》上映近一個月票房往破億全力衝刺！方郁婷與飾演「陰間擺渡人」的林道禹昨（25日）一起到戲院和觀眾碰面，5場活動皆全數售罄，見到廳內座無虛席，兩人直呼真的很感動。有歷史老師將學生帶到戲院用電影上了一課、有人將政府普發的1萬元換成電影票提供給近50位國中生；更有人熱心包遊覽車讓3間學校的學生一起進戲院支持，希望下一代能認識台灣的過去，帶著勇敢繼續往前走。

剛考完期末考從美國返台放寒假的演員方郁婷，回來沒多久便立刻加入宣傳行列，和「陰間擺渡人」林道禹一同出席昨（25）日跑廳活動。電影《大濛》票房正朝7千萬邁進，得知這個好成績，方郁婷燦笑表示「很開心」，透露自己在美國每天都會關注票房數字，身旁同學也很期待此次寒假回台能一起看《大濛》。

而林道禹在活動一開始為了不戳破觀眾對角色的想像，維持片中「零台詞」的設定，用GOOGLE語音關心影迷：「有人需要衛生紙嗎？感謝大家在最溫暖的節日跟自己最愛的人選擇進戲院看《大濛》，魯常祝大家聖誕節快樂！」逗樂原先哭到停不下來的觀眾們。導演陳玉勳也驚喜突襲映後現場，幽默說道：「我剛剛也是淋到雨（林道禹同音）走過來的，來探班看看魯常說話，也關心郁婷期末考考怎樣。」足見劇組的好感情。

片中賺人熱淚、每看必哭的「認屍戲」，演員們的詮釋在社群上掀起熱烈討論，方郁婷透露兩年前的聖誕節這天剛好就在拍認屍戲，面對這場崩潰落淚的情緒戲，她坦言拍攝時很緊張，因為「民國」二字在台語發音較困難，加上角色情緒很重，很怕講錯台詞，但也很感謝對手演員林道禹的表演與造型，讓她能很快進入角色當中。

片中賺人熱淚的「認屍戲」掀起熱烈討論，方郁婷（右）透露是在兩年前的聖誕節拍這場認屍戲。（圖／華文創提供）

回憶那時的拍攝，導演陳玉勳本來是很緊張、怕搞砸，沒想到大家表現得非常好，幾乎是一次過，讓他覺得很幸運找到這些演員。憑藉動作和眼神「零台詞」演出魯常一角、備受觀眾熱議的林道禹，把讚美歸功於溫柔的導演和阿月、阿霞自然流露的情感，他謙虛回應：「我只是幸運參與情緒轉折很大的其中一幕，還好沒有搞砸。」並分享自己是以送行者的概念來理解角色，用最體面的方式對待往生者，避免煽情，默默陪伴家屬度過難關。

《大濛》除了主演造型煞費苦心，配角們的服裝也不馬虎，造型師許力文在社群揭開服裝構思，透露有些角色加入個人想法去做設計，像是特務組合、高金鐘和魯常，她坦言魯常是非常特別的角色，演員本身很時髦有型，要將他形塑成1954年的撈屍擺渡人花了許多心思，最後找到一件衣襬特別長的上衣，配上深灰色棉褲、足袋踏米鞋，以及被特意化成蒼白削瘦的臉龐，完成了一個橫跨陰陽之間的擺渡人角色。導演陳玉勳日前也公開演員們拍攝前的定裝造型，每個角色都有超過15套造型做挑選，飾演阿月的方郁婷造型逼近30套，9m88飾演的阿霞更是定了2次裝，非常認真。

本屆金馬獎最佳造型設計許力文透露，魯常是非常特別的角色，演員本身時髦有型，要塑造成1954年的撈屍擺渡人花了許多心思。（圖／華文創提供）

最妙的還有在柯煒林帶方郁婷去賭博的那場戲中，導演陳玉勳有換裝加入演出，但可能是太搶戲還是輸到脫褲子，第2場賭局便沒有加入，有眼尖觀眾表示有發現導演躲在角落喝酒，看完幕後故事也直呼「真的有太多彩蛋，需要10刷！」電影《大濛》，奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，全台盛大熱映中。

在柯煒林（中）帶方郁婷（右）去賭博的戲碼中，導演陳玉勳（左）有換裝加入演出。（圖／華文創提供）

