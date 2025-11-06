方郁婷《大濛》剪「西瓜頭」造型崩潰大哭 曾敬驊要重學台語改掉宜蘭腔

曾敬驊（左起）、方郁婷、9m88、柯煒林出席《大濛》金馬首映。李鍾泉攝

2025金馬影展今開幕，獲11項入圍肯定的開幕片「大濛」，導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，率演員柯煒林、方郁婷、9ｍ88、曾敬驊一同出席開幕儀式，方郁婷以此片入圍最佳女主角，正在紐約唸書的她，原本篤定要等考試結束才要知道自己是否入圍，結果前一晚夢到自己沒入圍，一醒來太緊張，趕緊打開媽媽的簡訊，得知自己入圍才放心。

方郁婷在片中飾演曾敬驊的妹妹「阿月」，陳玉勳笑說飾演姊姊的9m88造型比較漂亮，方郁婷卻要剪一個西瓜頭，她看到9m88的造型大哭，覺得自己怎麼那麼醜。柯煒林則爆料方郁婷在拍攝現場，只要下戲就把帽T的帽子把頭髮蓋住，對片中髮型非常崩潰。

曾敬驊《大濛》戲份僅拍2天半

曾敬驊戲份僅拍了2天半，卻是片中關鍵角色，飾演方郁婷的哥哥。他透露那時候剛拍完《我家的事》就進《大濛》拍攝，劇本只有的部分，完全不知道其他人的故事，他認為這個角色找上他是命中注定，因為自己是哥哥也是弟弟，因此能連結《我家的事》裡面的弟弟跟《大濛》裡的哥哥，甚至還要重新學習台語改掉自己的宜蘭腔。

廣告 廣告

左起導演陳玉勳、演員曾敬驊、方郁婷、9m88、柯煒林、監製李烈、葉如芬出席《大濛》首映。李鍾泉攝

9m88逢人就問「要不要聽故事」

9m88在《大濛》中飾演從小被送去當童養媳的歌女姊姊「阿霞」，舒淇是因為去探班才找她去演《女孩》。片中她有一段長達6分多鐘的台語獨白，她表示自己當時碰到人就問：「你要聽一個故事嗎？」最後終於從10分鐘練到6分鐘講完，對她來說是一大考驗。

《大濛》入圍金馬11項，陳玉勳說是老天爺的安排，他坦言入圍公布前非常緊張，很想躲去柬埔寨園區3個月。他表示本來最有把握入圍的是電影配樂獎，最後卻沒獲提名。「我跟盧律銘花了半年做配樂，第二個小孩剛出生胎已經快爆炸了，我都是很優雅跟他溝通，因為怕他會崩潰。」



回到原文

更多鏡報報導

柯煒林罹癌4期首露面 「醫生鼓勵我繼續工作」為《大濛》練廣東國語

黃迪揚當海巡兵靠班長薪水賺第一隻iPhone 曾為榮譽假爭取拍浮屍「至今難忘」

1張圖看懂18位藝人閃兵細節！王大陸「蝴蝶效應」引發風暴 當年免役「為何現在會被查？」