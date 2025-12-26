方郁婷、林道禹合體現身戲院 1招神還原《大濛》認屍場

【緯來新聞網】《大濛》自上映後討論度不斷，片中演員方郁婷剛考完期末考從美國返台放寒假，一回台就馬不停蹄加入《大濛》宣傳行列，她25日與飾演「陰間擺渡人」的林道禹在戲院碰面，見到廳內座無虛席，兩人直呼真的很感動，導演陳玉勳也驚喜突襲映後現場。

方郁婷（左起）、導演陳玉勳、演員林道禹在《大濛》映後重聚。（圖／華文創提供）

電影《大濛》票房正朝7千萬邁進，孩有歷史老師將學生帶到戲院用電影上了一課；有人將政府普發的1萬元換成電影票提供給近50位國中生。得知票房開紅盤，方郁婷燦笑表示「很開心」，透露自己在美國每天都會關注票房數字，身旁同學也很期待此次寒假回台能一起看《大濛》。林道禹在活動一開始為了不戳破觀眾對角色的想像，維持片中魯常「零台詞」的設定，用GOOGLE語音關心影迷：「有人需要衛生紙嗎？感謝大家在最溫暖的節日跟自己最愛的人選擇進戲院看《大濛》，魯常祝大家聖誕節快樂！」逗樂原先哭到停不下來的觀眾們。

方郁婷（右）透露兩年前的聖誕節剛好就在拍《大濛》認屍戲。（圖／華文創提供）

得知演員連跑5場戲院活動，導演陳玉勳驚喜突襲映後現場，幽默說道：「我剛剛也是淋到雨（林道禹同音）走過來的，來探班看看魯常說話，也關心郁婷期末考考怎樣。」足見劇組的好感情。片中賺人熱淚、每看必哭的「認屍戲」，郁婷透露兩年前的聖誕節這天剛好就在拍認屍戲，面對這場崩潰落淚的情緒戲，她坦言拍攝時很緊張，因為「民國」二字在台語發音較困難，加上角色情緒很重，很怕講錯台詞，但也很感謝對手演員林道禹的表演與造型，讓她能很快進入角色當中。

林道禹在《大濛》飾演「陰間擺渡人」。（圖／華文創提供）

林道禹憑藉動作和眼神「零台詞」演出魯常一角，備受觀眾熱議，他把讚美歸功於溫柔的導演和阿月、阿霞自然流露的情感，他謙虛回應：「我只是幸運參與情緒轉折很大的其中一幕，還好沒有搞砸。」並分享自己是以送行者的概念來理解角色，用最體面的方式對待往生者，避免煽情，默默陪伴家屬度過難關。



隨著電影討論度發酵，導演陳玉勳日前陸續公開演員們拍攝前的定裝造型，每個角色都有超過15套造型做挑選，飾演阿月的方郁婷造型逼近30套，9m88飾演的阿霞更是定了2次裝，讓導演陳玉勳坦言：「本來以為每個演員試兩、三套就好，沒想到造型師太認真，定了好多套。」除了主演造型煞費苦心，配角們的服裝也不馬虎，造型師許力文在社群揭開服裝構思，透露有些角色加入個人想法去做設計，像是特務組合、高金鐘和魯常，她坦言魯常是非常特別的角色，演員本身很時髦有型，要將他形塑成1954年的撈屍擺渡人花了許多心思，最後找到一件衣襬特別長的上衣，配上深灰色棉褲、足袋踏米鞋，以及被特意化成蒼白削瘦的臉龐，完成了一個橫跨陰陽之間的擺渡人角色。

