「方陣快砲」上公路？ AI迷因圖變身網路謠言

記者／陳培煌；責任編輯／陳偉婷

近日Threads與臉書流傳多張軍艦火砲出現在台灣公路、市區的照片，例如近迫武器「方陣快砲」與「76 快砲」被吊車安裝在海岸公路、城市路口，一旁還立著黃色警示牌寫著「前方方陣快砲」、「前方有76快砲」，甚至搭配倒地的測速照相桿。

這些圖片其實是迷因文化與生成式AI結合後的產物，利用誇張的視覺與敘事，幽默呈現近期「台灣測速照相是否氾濫」的社會討論，也吸引大量分享與討論。不過，當這些照片脫離原始

的搞笑脈絡，也讓部分民眾以為政府正在公路部署軍艦武器。

迷因從測速照相爭議而起 脫離脈絡後變成「看似真實」的錯誤資訊

11月下旬時代力量發布的新聞稿，指出台灣測速照相密度極高、罰單數量是日本數倍，但交通死亡率卻更高，批評速限未依科學依據制定、罰鍰分配制度鼓勵地方政府增設測速設備，呼籲中央與地方立即改革。

新聞稿引發社群熱議，迷因粉專開始以誇張方式戲仿政策討論，其中有帳號在時力新聞稿發布隔日貼出一張「安裝方陣快砲」圖片並寫道：「時代力量『測速照相無法拯救人命』 沒錯！我們完全支持這個說法，只有方陣快砲才能消滅威脅！」

這篇貼文透過典型的黑色幽默反諷，用「方陣快到上道路」的荒誕情境，嘲諷測速照相過多的爭議。隨後，許多網友開始使用AI工具，將方陣快砲、76 快砲放到各種公路、市區場景，創造出不同版本的迷因圖，並迅速在社群傳播。

這些迷因原本置於娛樂與嘲諷脈絡中，但當圖片脫離網路原始語境，又踩中了台灣社群近年的幾個情緒節點：對測速照相過多的抱怨已累積多年，許多人覺得被「罰單綁架」；對軍備與兩岸局勢的焦慮也使軍事議題特別敏感。搭配逼真的AI生成圖片，網路社群反覆轉傳和討論可能導向與幽默截然不同的解讀。

例如近日一些看到網路圖片、卻不知道迷因背景的民眾向查核組織詢問：「政府是不是開始在路邊架設防空武器？」「是不是與近期兩岸情勢有關？」AI圖像產生的「高度擬真」與貼文語氣的半開玩笑式煽動，使許多不熟悉迷因文化的民眾難以判斷真偽，加上涉及較為敏感的軍事議題，也可能因錯誤理解而引發不安。

AI哏圖也散播錯誤軍事知識

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌表示，方陣快砲與76快砲都是安裝在軍艦上的武器系統。前者用於攔截高速飛行的反艦飛彈，後者是艦艇上的中口徑主砲。這些武器的火控雷達設計、後座力、供電需求、震動與安全管制等，並不適用於一般道路環境。

此外，舒孝煌說，真正的方陣快砲通常固定於艦艇甲板或軍事基地的專用結構，不會簡單地放置於道路旁的水泥座上。網傳圖片中的水泥台座與民用工程、道路現場環境顯示，並不具備軍用方陣快砲系統所需的複雜配線、震動抑制、維修環境等要求。



網傳「海岸快砲」圖片有AI痕跡 分享前先識讀

檢視網傳圖片後，發現這些圖像有AI生成或經AI繪圖處理特徵。

首先，在海岸場景的兩個版本中（方陣快砲、76快砲），施工人員、吊車以及後方車輛的位置與姿態幾乎完全一致，但武器外觀由方陣快砲與76快砲互相替換，路邊警示牌的文字與造型也有所不同，顯示同一場景可能經過物件替換或重繪處理，這種多版本呈現方式常見於生成式或編修式AI影像。

此外，警示牌的中文字在筆畫比例、字距與排列與一般道路交通標誌慣用的「國字方體」（依據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第15條規定）風格不盡相符，部分物體與背景交界處亦可見邊緣融合或模糊的現象，與一般實拍照片的細節呈現略有差異。

網路社群流傳的「方陣快砲」、「76快砲」圖片，經比對判斷疑為以同一實景底圖進行物件替換與 AI 重繪的合成影像。

另透過辨識AI生成的開源網站「Hive Moderation」、「Is It AI?」，也顯示網傳「方陣快砲」圖片極可能為AI生成畫面。



網傳「方陣快砲」圖片透過AI辨識網站顯示極可能為AI生成畫面。

現在生成式AI技術越來越普及，辨識、理解與查證資訊更顯重要。因此，當看到「太戲劇化」的畫面，不妨多看一眼、多問一句、多查一下，再按下分享鍵。