方順吉疑被仙人跳討16萬紅包 火速報案發不自殺聲明

43歲歌手方順吉疑似捲入桃色糾紛事件，一名施姓女子的男友向他索討16萬8888元紅包。方順吉已完成報案手續，並在臉書發表不自殺聲明，強調全案已交由警方及律師處理。

方順吉童星出身，曾以個人專輯《翹腳髯嘴鬚》創下百萬銷量，成為台灣年紀最小專輯銷售破百萬的歌手。1月30日下午，一名兼職廟會婚禮歌手與禮生的施姓女子在臉書發文，公開多張對話紀錄截圖，並標記方順吉的臉書帳號，內容疑似影射方順吉透過LINE邀約其過夜。隨後，一名自稱為施女男友的男子接手傳訊，語氣激動表示已擷取所有對話內容，揚言將與方順吉當面對質，並向方順吉索討紅包，金額高達16萬8888元。

雙方訊息互動中氣氛一度緊張，施女男友情緒激動地連番指責。方順吉則回應強硬，表示已經完成報案程序，並指出：「從頭到尾是誰恐嚇誰，然後已經報案簽名處理了，就算你們不來，警政署跟嘉義第一分局虎尾分局的會找你們。」他強調自己並非被動接受恐嚇，反指對方有違法情事。

方順吉在臉書發文回應：「過程我就不浪費大家的時間解釋了，感謝媒體朋友的關心。因不想為了小事而浪費社會資源，暫不考慮接受任何訪問及記者會，後續全權交由檢警偵辦，對外就不多說明。」他也曬出報案證明單，證實已向警方報案。

方順吉表示：「未來賠償所得扣除律師相關費用後，其餘全捐給臺灣向陽關懷協會(雲林會)。」他同時提出不自殺聲明，並強調「留言的請自重，律師會截圖」。目前施姓女子已刪除相關貼文，全案已交由檢警偵辦。

