方順吉疑遭仙人跳「索討16萬紅包」！他曬1圖發聲明

本土歌手方順吉近日捲入感情與恐嚇糾紛，一名在廟會擔任歌手與禮生的施姓女子在網路發文，影射方順吉邀約開房間。方順吉迅速對這項指控做出反擊，他在社群平台曬出嘉義市政府警察局的受（處）理案件證明單，強調自己已經報案並將證據移交檢警與律師，更質疑對方是「仙人跳」。





對話紀錄流出爆爭議！方順吉反控遭勒索 16 萬紅包

43歲本土歌手方順吉被施姓女子在臉書標記，並貼出多張 LINE 對話截圖，內容涉及他私約人妻摩鐵過夜，更指控受到威脅恐嚇。隨後一名自稱施女男友的人加入對話，語氣激動還揚言要跟方順吉當面對質，並索討金額高達16萬8888元的紅包。方順吉曬出的報案單顯示，報案時間為 115 年 1 月 31 日，案類涉及恐嚇取財及妨害名譽。根據《中時新聞網》報導指出，方順吉已經在第一時間完成報案手續，「從頭到尾是誰恐嚇誰，然後已經報案簽名處理了，就算你們不來，警政署跟嘉義第一分局虎尾分局的會找你們」。

捐出賠償金做公益！方順吉：不自殺聲明

他31日透過臉書公開承諾，「未來賠償所得，扣除律師相關費用後，其餘全捐給臺灣向陽關懷協會（雲林會）」，並特別寫下「仙人跳」與「不自殺聲明」。目前施姓女子的部分貼文已經消失，雙方各執一詞。方順吉重申他會法律行動到底，不會對威脅妥協，也表示為了不浪費社會資源，暫時不考慮接受採訪或召開記者會，後續全權交由檢警偵辦，對於惡意留言的人也會進行截圖追究。



