方順吉疑遭仙人跳「索討16萬紅包」！本人怒發不自殺聲明：已報案

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

43歲歌手方順吉疑似捲入桃色糾紛，事件起源1名施姓女子於上月30日下午在社群平台發文，不僅公開多張對話紀錄截圖，還標記方順吉的臉書帳號，內容疑似影射方順吉邀約她過夜、兩人存在不正當關係，女方男友更表示要跟他當面對質，並索討16萬8888元紅包。對此，方順吉透過臉書發出報案證明單，同時發表不自殺聲明。

43歲歌手方順吉疑似捲入桃色糾紛。（圖／方順吉 臉書）

據悉，施姓女子為直播主、廟會晚宴歌手，日前她在社群寫下：「又是約又是恐嚇又是報警～這位XX藝人你會不會太異想天開呀？你恐嚇我以上有圖有真相我害怕，不相關人士請退下，請幫忙分享一下！謝謝，好人一世平安」，並發出兩人對話紀錄，內容涉及邀約女方至汽車旅館過夜，方順吉LINE的頭貼也隨之露出。

隨後，一位自稱女方男友的人接手傳訊息，激動表示已將所有對話紀錄存證，直言要與方順吉正面進行對質，索討金額高達16萬8888元的紅包。

事件爆發後，方順吉在臉書憤怒表示「仙人跳？？？」提到已經完成報案手續，所有資料也都交給警方、律師著手處理，「過程...我就不浪費大家的時間解釋了」，坦言不想為了小事而浪費社會資源，暫不考慮接受任何訪問及記者會，後續將全權交由檢警偵辦，對外不多說明。

方順吉承諾，「未來賠償所得扣除律師相關費用後，其餘全捐給臺灣向陽關懷協會（雲林會）」，同時發出「不自殺聲明」，並寫下「留言的請自重，律師會截圖」示警酸民。

