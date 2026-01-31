方順吉被仙人跳「索討16萬紅包」 怒報案發不自殺聲明

方順吉疑似遭到仙人跳。（圖／翻攝臉書／方順吉）

43歲歌手方順吉近日捲入疑似桃色糾紛事件。爭議起於一名施姓女子於1月30日下午在社群平台發文，公開多張對話紀錄截圖，並標記方順吉的臉書帳號，內容疑似影射方順吉透過LINE邀約其過夜，疑似有不當關係。對此，方順吉昨日下午曬出報案證明單，同時提出不自殺聲明。

據了解，該名施姓女子為兼職廟會婚禮歌手與禮生，她在臉書貼文中曬出與方順吉之間的通訊對話，內容涉及邀約至汽車旅館共度夜晚。不久後，一名自稱為施女男友的男子接手傳訊，語氣激動表示已擷取所有對話內容，揚言將與方順吉當面對質，還向方順吉索討紅包，金額高達16萬8888元。

雙方訊息互動中，氣氛一度緊張。施女男友情緒激動地連番指責後，方順吉則回應強硬，表示已經完成報案程序，並指出：「從頭到尾是誰恐嚇誰，然後已經報案簽名處理了，就算你們不來，警政署跟嘉義第一分局虎尾分局的會找你們。」他強調自己並非被動接受恐嚇，反指對方有違法情事，目前對方已刪文。

事發後，方順吉已透過臉書公開報案證明，並表示全案已交由警方及律師處理，目前不會接受媒體訪問。另提到未來若有賠償所得，扣除律師費後將全數捐贈給「臺灣向陽關懷協會（雲林會）」，同時發表「不自殺聲明」，並強調「留言的請自重，律師會截圖」。

