方順吉被控約女網友過夜！遭討16萬紅包 發「不自殺聲明」急報警

【緯來新聞網】台語歌手方順吉近日被指控曾邀約一名施姓女子外出過夜，遭對方在社群平台公開疑似對話紀錄，引發外界關注。隨著事件在網路上討論度逐漸升高，方順吉隨後報警並於網路上發布「不自殺聲明」，指控遭恐嚇並質疑整起事件可能為預謀陷害。

方順吉被控約女網友過夜。（圖／方順吉FB）

事件起因於施姓女子在社群平台發布截圖內容，暗示方順吉有不當行為，並稱男友得知後情緒激動而主動對質。隨後又傳出男方疑似要求方順吉支付16萬8888元「紅包」，使事件從單純爭議延伸為疑似恐嚇與詐騙案件。此情況引發社群輿論分歧，不少網友討論事件真實性與雙方立場差異，相關言論在多個平台迅速擴散。

方順吉被控約女網友過夜。

方順吉隨後在社群平台強調，已完成報案並將所有對話紀錄與相關證據交由警方與律師處理，拒絕進一步對媒體發表細節，表示不願因私人糾紛耗費公共資源。他也表示，若未來獲得任何法律賠償，扣除律師費後，將全數捐贈予「臺灣向陽關懷協會（雲林會）」，希望以具體行動回應社會關注。

方順吉被控約女網友過夜報警。

目前警方尚未對外公布調查進展，但方順吉於貼文中發表「不自殺聲明」，並提醒留言者慎言，表示將蒐證保留法律追訴權，顯示其維護名譽與人身安全的態度堅定。全案後續進展仍待檢警單位進一步釐清與說明。

