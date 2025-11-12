方馨為戲落髮詮釋僧人 稱剃光頭不是犧牲是感恩

（中央社記者洪素津台北12日電）演員方馨為新戲「鳩摩羅什‧千年一譯」落髮，由唐美雲替她下第一刀，方馨為落髮這件事考慮兩天，也詢問過母親的意見，她表示一開始怕頭型不好看，不認為落髮是犧牲，而是感恩。

方馨在此劇所扮演的角色是龜茲國的公主，也是主角鳩摩羅什的母親，劇情設定她曾經逼丈夫還俗成親，生下孩子後又換自己出家，最後連孩子也帶著一同出家，甚至展開周遊西域的遊學之旅，是一名具傳奇色彩的女性。

方馨透過新聞稿分享，當初聽到唐美雲邀約時，也曾經問過，「現在不是都可以戴頭套嗎？」但是唐美雲表示，為了求真求實，以及拍攝上的高規格需求，還是希望能夠真的落髮。

方馨考慮了2天才終於同意，而擔心的理由竟然是「頭型不夠漂亮」，但唐美雲表示「我認識方馨這麼久了，她的臉蛋這麼漂亮，所以我能夠想像她落髮之後一定很清秀、很莊嚴。」

面對落髮對外型與工作上帶來的影響，方馨表示：「我的家人都很好，只是要為了工作，他們都全力支持，其實連問都不需要問。而且為戲落髮一事，我覺得不是犧牲，反而很感恩有這份福氣，畢竟能夠演繹佛教題材是很殊勝的機緣。」

方馨的「耆婆比丘尼」造型大家驚艷，將僧人與公主的氣質完美結合，陳竹昇誇讚方馨的新造型說：「非常適合！我家裡剛好有一尊阿難尊者的塑像，我覺得神韻好像。」方馨笑說：「現在感覺頭頂涼涼的，但整個很輕盈，而且我已經和美雲姐約好，之後要手牽手去逛假髮店了！」（編輯：李亨山）1141112