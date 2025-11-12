方馨為戲落髮 唐美雲操剪
記者戴淑芳∕台北報導
歌仔戲大戲《鳩摩羅什‧千年一譯》正式開鏡，演員為戲犧牲形象，接力呈現最真實面貌，方馨更為戲落髮演比丘尼，唐美雲親剪第一刀「感動到哭」。
為拍攝全新電視歌仔戲大戲《鳩摩羅什‧千年一譯》，擔綱女主角的知名演員方馨，日前在鏡頭前完成落髮儀式，將多年長髮剃得一絲不留。
方馨劇中飾演龜茲國公主，在生下鳩摩羅什後選擇出家為尼。角色從皇室貴冑到清淨修行者的強烈身份反差，成為她決定「剃真正的頭髮、不戴假髮」的關鍵動機。方馨堅定表示：「比丘尼的平靜與覺悟，假髮演不出來。我要用真實的自己，走進她的內心。」
更具意義的是，這關鍵的「第一刀」是由製作人唐美雲親自剪下，「我們這部戲要做到最真實，戴頭套可能會影響表演。既然要演比丘尼，就要用真心去詮釋。」
當方馨完成剃髮後，五官瞬間顯得更加立體，氣質清冷淡雅。現場工作人員一片驚呼，唐美雲更是感動到摀嘴直呼：「超美！」她對演員們為戲的奉獻表達了高度讚賞。
