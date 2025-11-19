方馨被酸2點質疑「假落髮」 無奈親上火線回應

〔記者蕭方綺／台北報導〕方馨為主演唐美雲歌仔戲影集《鳩摩羅什‧千年一譯》，11日首度挑戰光頭造型，由唐美雲親自操刀落髮，第一刀剪下去時現場瞬間淚崩模式啟動，工作人員全都紅了眼眶，方馨也感動到眼眶含淚。沒想到影片曝光後，竟有網友質疑她「假剃頭」，抓住髮際線皺摺、頭皮色差兩大細節狂問真假，逼得她跳出來哭笑不得喊：「真的剃了啦！」

對於質疑聲浪，方馨無奈回應：「這麼容易被抓包的事情，應該沒有媒體敢硬做假新聞吧？」直呼不太可能有人會拿這種事開玩笑。

她也解釋頭皮色差完全是正常反應：「原本被頭髮蓋住的地方沒曬到太陽，突然亮相當然會跟臉部有色差啊！」至於被捕捉到的皺摺，她一派淡定：「挑個眉、做個表情就會有皺摺吧？只是以前被頭髮遮住大家沒發現而已。」甚至還自嘲：「還是只有我會這樣？是不是頭皮也該去拉皮？」

她也透露，過去因為髮量較少，曾去做「霧頭皮」，但部分色素掉、部分殘留，視覺上才會像「沒剃乾淨」。她笑說，之後拍戲可能連「頭皮都要上妝」才能上鏡好看。

剪掉三千煩惱絲後，方馨直言感覺「頭頂突然變好輕」，洗澡也更省時，家中地板終於不會佈滿落髮。唯一的小小困擾，就是最近天氣轉涼，「頭頂真的超涼颼颼！」完美呈現剃髮後的真實日常。

