方馨頭皮有皺摺「網疑剃光頭造假」本人親揭真相！

方馨為戲落髮。（林淑娟攝）

歌仔戲影集《鳩摩羅什‧千年一譯》日前開拍，第一女主角方馨在11日正式剃髮，展現「圓頂」造型。她在IG分享剃髮經驗時寫下：「真的剃了啦～～ 11/11那天剃完，覺得新鮮，趕緊自拍了」，不過有網友稱在頭皮看到皺摺，質疑她造假，對此方馨也親自回應。

方馨表示，剃髮消息一出，部分網友質疑她造假，指出髮際線有皺摺、膚色略有差異，懷疑是否真的剃頭。對此，她無奈澄清，剃掉原本被頭髮遮蓋的頭皮後，色差與皺摺屬於正常現象，「只要挑個眉做表情，皺摺都會出現吧？大家應該都一樣吧？」她強調這些現象並非刻意作假，也呼籲網友不要過度聯想。

方馨也透露，幾年前為掩飾髮量較少而去霧頭皮，導致部分顏色掉了、有些仍在，看起來顏色不均勻，「所以之後連頭皮都要上點妝」。除了澄清疑慮，她也分享剃髮後的實際感受：頭頂變得輕盈，不僅洗澡節省時間，家中床上與地板暫時不用再收拾掉落髮絲，清理工作大幅減少，也讓心情更加愉快。

方馨坦言，雖然冬天頭頂偶爾感到寒意，但她透過戴帽子或圍巾應對，也透露好友唐美雲、沛恩與樓樓送了她帽子與圍巾，她自己也添購多頂帽子與假髮，方便常常變換造型。她最後幽默邀請有興趣的粉絲加入「小光頭」行列，並打趣表示未來會邀唐美雲一起拍攝光頭合照。

