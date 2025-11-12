方Q遇詐團被盜刷十幾萬 坦言很痛

宇宙人將於12月20日登上台北小巨蛋，舉辦「回到未來1986」演唱會，主視覺以「電話亭」象徵過去、現在與未來的時空交會，邀請歌迷穿越青春、重溫最純粹的音樂感動。宇宙人與Hit Fm合作，策劃「Call Out電話亭」直播活動，將於今（13日）晚8點無預警Call Out給幸運歌迷，團員們也預告：「請大家不要掛電話！我們不是詐騙集團。」

現實生活中詐騙集團猖獗，方Q分享自己被詐騙的經驗：「那時候假的電信公司說我中獎，結果填完資料後卡被盜刷十幾萬，我還跑去報案。當時真的很痛苦，因此痛恨詐騙集團。」

小玉接到陌生電話會不留情直接掛掉，他也提到，最近看了影集《回魂計》，才驚覺詐騙電話背後，可能真的是那樣的場景，也不會這麼氣打來的人了。阿奎則自爆是好奇寶寶派，會陪對方聊一下，看看最新的劇本寫得如何。