於心不忍 捷運站前體力不支 暖心警 救護人員一同買食物贈與

圖說：臺北市大同分局寧夏路派出所警員藍裕翔。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大同分局寧夏路派出所警員藍裕翔日前擔服巡邏勤務，獲報捷運雙連站出口前有人暈倒、身體不適，需警協助，警方獲報後立即趕往現場。

警方到場後，發現一名年輕女子蹲在捷運站出口前淚流滿面，隨即上前關懷，該名女子告訴警方她領有身心障礙證明，目前一人獨居，雖有社工關懷，但生活費有限，今因她把身上的錢都花完了，已經好幾餐沒吃東西了，所以餓到差點暈倒。藍員見狀，不忍她繼續挨餓受凍，便到附近店家買了一碗熱騰騰的炒麵和一碗羹湯送給她，而隨後前來的119救護人員聞言，也於心不忍，主動帶她進入旁邊的便利超商內，幫她購買便當和麵包，女子在晚餐有著落後，才破涕為笑，向在場的警消一一道謝後帶著晚餐回家。

大同分局表示，為民服務亦是警方重點工作之一，藍員在執勤時態度積極、努力且熱忱，在民眾遇有困難時，能盡其所能給予關懷和協助，工作精神值得嘉許。