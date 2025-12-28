【於軍備局209廠接受媒體專訪】賴總統：建構防衛實力 嚇阻侵略護臺海

記者陳彥陵／綜合報導

總統賴清德接受媒體專訪時表示，國防預算不僅是數字，更代表具體的國防戰力，「投資國防，就是投資和平」，藉由投資國防，提供國軍數量夠、質量精的國防武力，才能以實力換取和平，維護國家安全。

去紅供應鏈 打造國防韌性

賴總統日前於軍備局209廠接受三立新聞《話時代人物》節目專訪，並於昨日晚間播出。節目中，賴總統首先提到，軍備局第209廠是臺灣國防自主的重要基地，也是國人熟知的「雲豹八輪甲車」生產製造所在地，包括40公厘榴彈機槍指揮車、30公厘機砲裝步戰鬥車等。賴總統強調，「投資國防，就是投資和平」，選擇在209廠受訪，便是希望能讓國人了解國防預算背後不是單純的數字，而是具體的國防戰力，唯有提供國軍充足且優質的裝備，才能確保官兵在第一線守護每一位臺灣人民的生命財產安全。

回顧國防政策，賴總統說，民主陣營主要是面臨中國大陸、俄羅斯與北韓的威脅，所以大家都非常強調，要排除紅色供應鏈。自蔡英文總統上任後，每年逐步提高國防預算，除對外軍購，也大力推動國防自主。賴總統強調，國防自主的核心在於「自己研發、自己生產、自己維修、持續升級」，我們站在中國大陸威脅的第一線，不管是科技產業或是基礎工業都非常強，若全力投入國防自主，除了保護自己國家的安全，也可以融入國際的國防工業當中，使我國在面對外來威脅時，有精良的武器守護國安，同時也能帶動國防產業發展，成為臺灣另一座「護國神山」。

與盟友分擔責任 提高侵略難度

被問到「攻打臺灣的迫切性」。賴總統說，中國大陸要併吞臺灣，這是他們的國家政策，從八二三戰役或者是古寧頭戰爭都可以看出來，當時是因為全民不分族群、不分先來後到，跟國軍共同奮戰，所以守住臺灣，也守住中華民國，幾十年來中共沒有越雷池一步，是因為實力不到，所以如果中共設定2027年要達到侵臺的準備，「那我們就只有一個選擇而已，不斷提高他的難度」、「我們要持續不斷地累積提高那個難度，讓他永遠都達不到這個標準」，臺灣自然而然就可以安全。

賴總統進一步說明，美國國家戰略報告重點之一，在確保印太地區和平穩定，透過集體防禦、共同分擔責任，臺灣也必須善盡保護自己國家及維護臺海和平穩定的責任；當前，日本、菲律賓、澳洲及歐盟等國家，均提高國防預算，韓國也在發展核子動力潛艦，臺灣直接受中共威脅，更不可能置身事外。

中共正以5大威脅對臺施壓，包括侵害國家主權、混淆國家認同、滲透國軍、利用交流進行統戰，以及經濟與人口吸引等手段，戰爭已然在進行，我們一定會保護好國家，守住得來不易的民主、經濟成果與生活方式；賴總統強調，政府不會挑釁，也不會改變現狀，最重要的使命就是保護國家安全，維護區域的和平穩定。

壯大國防產業 促進產業升級

在國防產業方面，賴總統表示，臺灣具備完整重工業基礎，並擴大到航太、衛星通訊、無人機、水面與水下無人載具及機器人等領域，無人機產品更已成功打入美、法等國際供應鏈。賴總統指出，國防產業不僅守護國家，也能促進產業升級，與半導體、生技等產業共同形成「護國神山群」；此外，中共若散布我國投降訊息，一定是假消息，賴總統再次強調，身為總統兼三軍統帥，最大的使命就是維護國家安全與區域和平穩定，但和平一定要靠實力才能夠獲得。

推動臺灣之盾 守護臺海和平

談及國防預算，賴總統說明，政府規劃1.25兆元特別預算，分8年推動「臺灣之盾」，透過「分層防禦」、「高度感知」與「有效攔截」，結合AI系統，串聯雷達、衛星、飛彈與反無人機系統，保護軍事戰力、關鍵基礎設施與民眾安全。同時，也能創造4千億的產值及9萬個工作機會，務須持續推動，向國際社會證明，臺灣有能力、有決心守護臺海和平。

