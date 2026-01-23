施俊吉稱赴美投資「GDP先扣15兆」被在野當槍使...核心人士批「失格」：把投資說成錢往外帶「卻不談效益」

蔡英文政府時期行政院副院長施俊吉近日指台企對美投資2500億美元，潛在的GDP要先扣掉15兆台幣，遭在野、媒體藉此攻擊賴政府。國發會昨日指出，對等關稅敲定15%不疊加後，智庫預估對GDP影響區間由負轉正，有助減緩經濟壓力。一名核心人士抨擊，施俊吉身為經濟學家，卻把投資說成把錢往外帶、不談效益「本身就蠻失格」。

施俊吉日前在臉書發文表示，現在「直接」加上「額外」投資美國的金額是5000億美元，由於這些投資投在美國，不在本國，所以不能算作是我國的GDP。換言之，在未來數年內，潛在的GDP要先扣掉15兆台幣。

廣告 廣告

施俊吉又說，投資所創造的附加價值發生在未來，也發生在國外。因此將損失這15兆元台幣用於本國投資所能創造出來的附加價值，而且年復一年，直到這筆投資所累積的資本完全報廢為止。所以美國除了抱走金雞母「投資」，也拿走了金雞蛋「未來所創造的附加價值」。

施俊吉說，國發會和中華經濟研究院有責任和義務按照經濟學和國民所得會計帳，詳細計算並昭告周知，台灣潛在GDP將損失多少金額，GDP的成長率將下降多少百分比，財稅收入將減損多少錢，以及政府將如何彌補財政缺口？

此外，中央大學經濟系教授吳大任也認同施俊吉說法，他表示，廠商資源有限，赴美投資將排擠企業未來幾年在台衍伸的廠房、機械設備投資，表面上是十五兆元，加上相關投資規模，可能達廿兆元以上；對台灣經濟成長率的負面衝擊，今年或許不明顯，明年起會愈來愈大。

不過，行政院發言人李慧芝昨日回應，企業投資與政府信保不能加總，且信保機制是在企業有需要時才會申請；企業投資是為了賺錢，台灣公司賺錢，大小股東就會賺錢，也會讓台灣公司擴大在台投資，例如台積電在台灣的擴廠計畫，就遠大於在美擴廠速度。

國發會經發處長陳美菊則說，潛在GDP的影響，包括總要素生產力、資本投入及勞動投入；由於台美產業互補，隨著全球AI需求擴張，國內半導體廠商正擴大國內投資，美光、輝達也在台加碼投資設立研發中心，都有助於直接挹注台灣投資成長，加上台美雙向投資促使技術外溢、提高生產效率，長期有助提振經濟成長。

陳美菊並說，隨著貿易協定底定，台美貿易不確定降低，瑞銀、野村、星展、摩根等國際外資投資銀行近期皆上修台灣今年經濟成長率為逾4%，並稱台灣取得比較優化的貿易條件，可鞏固高科技產業優勢，也對傳產製造業復甦帶來契機，對台灣的產業均衡發展有正面效益。

國發會也透過聲明表示，關稅對台灣經濟影響，在短期方面，根據經濟部委託智庫評估，本次對等關稅降為15%且不疊加後，衝擊已經大幅降低，對GDP的影響區間由原先的「-0.78%至-0.3%」，轉為「0.00%至0.01%」，顯示關稅調整有助減緩對整體經濟的壓力。

不過，施俊吉的說法近日常被在野黨拿來攻擊賴政府。對此，一名核心人士直言「實在燒腦筋」，他表示，施俊吉是經濟學家，卻把投資說成是「把錢往外帶」，刻意不談其中效益，本身就蠻失格的；而另一位學者將其說成要扣除20兆，就更是不誠實了。

（圖片來源：讀者提供、三立新聞）

更多放言報導

施俊吉稱「潛在GDP應扣除赴美投資2500億」...財政專家張昱謙轟嚴重誤用：把機會成本當損失！網酸「官癌症發作」會越算越離譜

根本兩回事！施俊吉稱「若美判決川普關稅違法」何需拿5座晶圓廠換？ 網友吐槽「談判有取有捨」：政府所站高度「綜合國情」是最好的結果