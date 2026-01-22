施俊吉稱「潛在GDP應扣除赴美投資2500億」...財政專家張昱謙轟嚴重誤用：把機會成本當損失！網酸「官癌症發作」會越算越離譜

我國談妥對等關稅，台企將對美投資2500億美元、政府信保額度2500億美元。但前行政院副院長施俊吉認為，未來數年內潛在GDP要先扣掉5000億美元、15兆台幣，政府將如何彌補財政缺口？財政專家張昱謙昨（21）日發文回轟，那投資帶來的企業獲利、消費不加回去嗎？不投資美國造成的關稅損失不算進去嗎？若花了1000萬買房子，台積電漲了50%，「我說你潛在損失500萬，這樣用對嗎？那全台灣有多少人損失慘重！」

施俊吉在臉書發文表示，一國在一個年度內於本國所生產的附加價值，其總合即是國內生產毛額、GDP。在經濟學上，投資計入當年度的GDP，而投資對未來附加價值的貢獻，則計入未來的GDP。當年加未來就是投資的總貢獻。

施俊吉再說，現在「直接」加上「額外」投資美國的金額是5000億美元，由於這些投資投在美國，不在本國，所以不能算作是我國的GDP。換言之，在未來數年內，潛在的GDP要先扣掉15兆台幣。

施俊吉又說，投資所創造的附加價值發生在未來，也發生在國外。因此將損失這15兆元台幣用於本國投資所能創造出來的附加價值，而且年復一年，直到這筆投資所累積的資本完全報廢為止。所以美國除了抱走金雞母「投資」，也拿走了金雞蛋「未來所創造的附加價值」。

施俊吉說，國發會和中華經濟研究院有責任和義務按照經濟學和國民所得會計帳，詳細計算並昭告周知，台灣潛在GDP將損失多少金額，GDP的成長率將下降多少百分比，財稅收入將減損多少錢，以及政府將如何彌補財政缺口？

對此，張昱謙昨日晚間在臉書發文表示，施俊吉剛剛臉書發表一篇對5000億投資的看法，這種算法非常不對，根本誤用，完全不同意，他也先在臉書下方留言表示抗議。

張昱謙指出，潛在GDP不是從支出面的潛在可能性金額去計算，它只是要排除通膨和失業，比較現實和理想這兩者之間差距，跟潛在投資金額什麼的一點關係都沒有！

張昱謙並說，如果照施俊吉的概念，那5000億投資帶來的稅收和企業獲利，帶來的政府支出、出口、消費不加回去嗎？不投資美國造成的關稅損失不算進去嗎？還有台灣真的有那麼大胃容量，確定所有錢一定在台灣投資嗎？

「不僅時間會有落差，你很難攤提去估計，太多假設問題要這樣算帳，根本算不完！簡直無理取鬧！」張昱謙表示，施俊吉把機會成本當做是損失，但無論是會計或GDP，都不應該把機會成本列入，這是嚴重誤用概念。

張昱謙舉例，若花了1000萬買房子，台積電漲了50%，「我說你潛在損失500萬，這樣用對嗎？那全台灣有多少人損失慘重！台灣今年潛在GDP不知道少了幾百億！扯！」

張昱謙發文後，也有不少網友在下方留言砲轟施俊吉「官癌症發作，很明顯」、「可以去接台灣民意基金會的董事長」、「有些人真的比AI還不如」、「不給他位置，他會越算越離譜」。

（圖片來源：施俊吉、張昱謙臉書）

