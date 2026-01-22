施俊吉質疑「台灣模式」先丟15兆GDP 行政院：台灣公司賺錢、大小股東也能賺錢

行政院前副院長施俊吉在臉書發文指出，台灣承諾直接投資美國2500億美元（約7.9兆新台幣），加上政府2500億美元的信保，將使台灣未來數年潛在GDP要先扣掉15兆。對此，行政院發言人李慧芝今（22）日回應，企業投資是為了要賺錢，台灣的公司賺錢，台灣的大小股東就可以賺錢，也會讓台灣公司投資擴大在台投資。

李慧芝表示，行政院已經多次對外說明，台灣是企業自主投資2500億，另外是政府信任保證機制支持金融機構提供2500億融資，這兩項是不能夠加總在一起的。

李慧芝也說，行政院副院長鄭麗君也說過，2500億信保是為了讓企業能夠得到金融機構融資支持，且是企業有需要時才會進行融資申請，銀行端也要經過授信審查，有信保才會啟動，政府初步規劃5期，第1期預估專款保證規模為62.5億到100億美元之間的5分之1。

李慧芝說，另外一個重點是，企業投資是為了要賺錢，台灣的公司賺錢，台灣的大小股東就可以賺錢，也會讓台灣公司投資擴大在台投資，像是台積電跟台灣擴廠計畫，就遠大於在美國的擴廠速度。

