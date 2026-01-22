施俊吉：台灣潛在GDP先丟15兆元

前行政院副院長施俊吉。（陳俊吉攝）

台美關稅談定，前行政院副院長施俊吉質疑，台灣企業直接投資美國2500億美元，加上政府提供2500億美元的信用保證，將使台灣未來數年潛在GDP先扣15兆元；行政院發言人李慧芝重申，兩者不同，不能加總，且台灣企業投資賺錢後，國內大小股東就可賺錢，也會讓台企擴大在台投資。

施俊吉昨發文指出，美國商務部公告的Fact Sheet用黑體字將「Direct Investments」 和 「Additional Investments」分別列出。其中，「直接投資」至少2500億美元，由台企實際注入用於美國建廠擴產，與「額外投資」至少2500億美元，由台灣政府提供信用擔保以促進「額外」的投資，在文件中被分開列為兩項獨立承諾，性質明顯不同。

施俊吉表示，台灣「直接」加上「額外」投資美國的金額是5000億美元，或台幣15兆元，由於這些投資在美國，不在本國，不能算作是我國的GDP，未來數年潛在的GDP要先扣掉15兆元台幣，以及在台灣創造的附加價值；並指國發會有責任說明台灣GDP的成長率將下降多少百分比。

李慧芝指出，企業投資與政府信保額度不能加總，信保機制是企業若有需要才會申請，企業投資則是為了賺錢，台灣的公司賺錢，也會擴大在台投資，比如台積電在台灣的擴廠計畫，就遠大於在美國的擴廠速度。

國發會經發處長陳美菊表示，影響潛在GDP的因素包括總要素生產力、資本投入及勞動投入；由於台美產業互補，隨著全球AI需求擴張，不只國際大廠在台加碼投資，國內半導體廠商也持續擴大先進製程投資，台美雙向投資長期有助提振經濟成長。