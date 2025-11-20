施偉政籲設減速坡 謝國樑允擇處試辦

基隆尚仁街單親媽車禍亡故，市議員建議巷弄坡道學北市做實體減速坡道，減少憾事發生，(市議員施偉政提供)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市山多平地少，巷弄狹窄，坡道路段多，市議員施偉政二十日在施政總質詢指出，上周尚仁街發生二個孩子單親媽車禍死亡事故，其實可以透過交通設施防範，建議市府學習台北市實體減速坡，藉由此設計達到提醒和強制減速的效果，市長謝國樑說，安全大於一切，會找一、二處巷道試辦。

市議員施偉政說，中山區新西街就有很多此類危險路段，上周尚仁街發生二個孩子單親媽，上坡時直接撞上未設燈光警示的工地圍籬當場死亡，撞毀的車輛還停在事故彎道處。

施偉政表示，台北市推出實體減速坡道路安全設施，透過在路面設置實體隆起結構，迫使駕駛人降低車速。他說，現在的材質，已經不是傳統減速丘道路附屬設施工法，久了螺絲鬆掉，只要大車經過會發出噪音擾民，這種設計能更平緩的上下坡段，達到提醒和強制減速的效果，同時也能與人行道標線融合，方便行人穿越。

他建議基隆市地形特殊，很適合這種實體減速坡道路安全設施，先選擇一、二條巷道設置，避免憾事發生。

謝國樑認為，市民安全大於一切，會找一、二處坡道巷道試辦實體減速坡道。