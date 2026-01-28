施凱爾今會習近平 英中將攜手打擊人口販子供應鏈

法新社報導，就在英國首相施凱爾(Keir Starmer)訪問北京之際，唐寧街(Downing Street)表示，英國和中國今天(29日)將針對移民走私者利用的供應鏈簽署一項合作協議。

施凱爾28日抵達北京，成為自從2018年以來第一位訪中的英國首相。在多年來的緊張關係後，施凱爾此行旨在促進他所謂的、與這個亞洲大國的「務實」夥伴關係。

對這位英國工黨(Labour)領袖來說，非法移民議題具有高度敏感性，他已承諾要打擊人口販子並遏制移民潮來到英國，這個問題已激起對極右派日益升高的支持度。

去年有將近4.2萬移民從法國北部橫渡危險的英吉利海峽(English Channel)抵達英國，這是歷來第二高的年度數字。

施凱爾今天將在北京與中國國家主席習近平共進午餐，他也將和中國國務院總理李強會談。

隨著兩國領袖將舉行會談，唐寧街發表聲明說，人口走私者橫渡英吉利海峽所使用的小船發動機，有超過半數是在中國製造。

聲明指出，雙方將簽署的協議中，將呼籲情資共享、並和「中國的船隻零件製造商直接接觸」以確保他們「不被組織犯罪所利用」。

此外，這項協議也將尋求提升兩國在打擊販運「強效且危險的異硝氮烯(nitazenes)等合成類鴉片藥物的合作，這些藥物據稱在中國生產並出口到英國。

施凱爾28日告訴大約60位隨行的商界領袖與文化代表，「與中國接觸符合我們的國家利益」。這位英國領導人呼籲他們把握中國提供的「機會」，並表示這次訪問將「締造歷史」。

施凱爾說，「你們是我們正帶來的變革的一部份」。(編輯:王志心)