施凱爾北京行在即 英中頂尖企業將重啟「黃金時代」CEO理事會



知情人士透露，英國首相施凱爾下周出訪中國期間，英中雙方計畫重啟曾被稱為「黃金時代」的商業對話，重新成立的「英中執行長理事會」將邀請阿斯特捷利康、英國石油、滙豐、捷豹路虎、勞斯萊斯等英企，以及中國銀行、中國建設銀行、中國移動、比亞迪等中企參與。

路透社報導，知情人士透露，英國與中國計畫在英國首相施凱爾下週訪問北京期間，重啟曾被稱為「黃金時代」的商業對話，雙方頂尖企業高層都將參與其中。

廣告 廣告

英方預計參加的企業包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、英國石油（BP）、滙豐（HSBC）、洲際酒店集團（Intercontinental Hotels Group）、捷豹路虎（Jaguar Land Rover）、勞斯萊斯（Rolls Royce）、施羅德投資（Schroders）以及渣打銀行（Standard Chartered），將加入重新啟動的「英中執行長理事會」（UK-China CEO council）。

「英中執行長理事會」最初是英國前首相梅伊（Theresa May）與中國前國務院總理李克強在2018年的共同構想，當時雙方關係被稱為「黃金時代」。知情人士表示，中方將由中國銀行、中國建設銀行、中國移動、中國工商銀行、中國中車、中國國藥集團以及比亞迪等企業代表。

據悉，雙方談判已進行1段時間，但施凱爾出訪中國的行程在很大程度上仍取決於英國政府20日是否批准中國在倫敦建設的歐洲最大使館，因此雙方對理事會的正式細節才剛開始認真磋商。

英方不希望理事會名稱包含CEO

1名消息人士表示，其中包括該理事會的英文名稱仍須敲定，英方不希望在名稱中包含「CEO」（執行長），而中方則計畫沿用2018年的中文名稱。所有消息人士都警告說，美國總統川普（Donald Trump）對格陵蘭的威脅可能會干擾施凱爾的行程。同時，由於批准使館建設尚屬近期事件，訪問的其他細節仍在最終敲定中。

還有1名消息人士表示，英方可能最早在23日宣布施凱爾將出訪中國及行程。消息人士無法確認具體出席的執行長名單，1名企業消息人士指出，他們的首席執行官已婉拒，原因是還無法確定訪問是否會如期進行。

施凱爾將為8年來首位訪中的英國領袖

施凱爾將成為自2018年以來首位訪問中國的英國領導人，這是為了重塑英國與全球第2大經濟體的關係。先前，歷屆保守黨政府把英國從北京在歐洲最堅定的支持者之一，轉變為北京最激烈的批評者之一。

去年底，作為工黨領袖的施凱爾曾在演說中批評歷屆保守黨政府「失職」，導致英中關係惡化，並指出自2018年以來，法國總統馬克宏訪問中國兩次，德國領導人則4次訪中。

兩國的商業關係惡化始於英國2020年禁止華為（Huawei）參與5G網路建設。2022年，英國議會又出資收購中國廣核集團（CGN）在法國EDF核電項目的股權。知情人士指出，CGN曾是原「執行長理事會」成員，但與華為一樣，由於英國對中國企業在關鍵基礎設施中的角色敏感，預計不會參與重啟後的理事會。

更多上報報導

【有片】英軍「挑戰者3型」主戰車首完成載人實彈射擊 目標至少服役到2040

高市早苗為選票喊砍消費稅 債券市場動盪恐成執政致命傷

裝甲警車陷火海、斷肢懸掛街頭 美聯社直擊海地首都崩壞現場