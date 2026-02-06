施凱爾向艾普斯坦性侵案受害者道歉 英相大位岌岌可危

英國首相施凱爾（右）5日公開向艾普斯坦案受害人致歉，並且強調自己與其他人一樣，都被曼德森（左）蒙在鼓裡，圖為兩人去年初談笑風生的畫面。（資料照片／美聯社）



隨著美國司法部陸續公布已故性犯罪富豪艾普斯坦案件有關的大量檔案，許多原本不為外界所知、其與各國政商名流之間的往來關係也被攤在陽光之下，引發輿論震盪。英國首相施凱爾則在5日，公開為曾經任命與艾普斯坦有密切往來的曼德森為駐美大使一事，向此案受害者致歉，雖然施凱爾本人並不認識艾普斯坦，但工黨人士認為在嚴重不利的情勢下，其下台恐怕只是遲早的問題。

路透報導指出，事實上，施凱爾（Keir Starmer）任命曼德森（Peter Mandelson）出任英國駐美大使，曾被視為明智之舉而獲得各界好評，因為現年72歲的曼德森不僅是工黨重量級人物，也因為擅長於政治操弄而被媒體界冠上「黑暗王子」（Prince of Darkness）的稱號，由他居中處理與美國總統川普（Donald Trump）之間的關係，這樣的安排猶如神來一筆。

曼德森不僅與艾普斯坦私交甚篤 更曾經洩漏英國政府內部事務

不過曼德森到任不足一年，就在去年9月時因為與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間的關係被接露而遭到施凱爾免職，且隨著更多文件的曝光，更顯示出曼德森曾洩露英國政府事務，迫使施凱爾5日公開向艾普斯坦案受害者道歉，指控曼德森過去對於和艾普斯坦之間的關係「捏造一連串謊言」，強調自己與其他人都被蒙在鼓裡，因此承諾將公布曼德森獲得任命的相關文件，表示「每當有權有勢的人物可能從調查之中脫身，我就和大家一樣感到憤怒」。

此外，施凱爾也補充表示，雖然「曼德森與艾普斯坦相識早已是公開的秘密」，但是「誰也不知道兩人之間的關係有多緊密與黑暗」。不過施凱爾的說詞並無法平息普遍的憤怒情緒，更有對施凱爾高度忠誠的工黨國會議員表示，其所面臨的問題已經不是該不該下台，而是該在何時辭職，也有人認為今年5月的地方選舉，恐怕就是施凱爾的終點站。

施凱爾下台「只是時間問題」 同黨人士稱任命曼德森就是重傷害

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）認為，目前施凱爾在今年之內去職的可能性，已從原本的65%升高至80%，指出艾普斯坦案對其造成了「無法挽回的損害」，6名分屬工黨內部不同派系的國會議員，則異口同聲地表示，任命「黑暗王子」為英國駐美大使一事，早就將原本承諾淨化政壇的施凱爾名聲嚴重受損，且在歷經數個月以來的政策搖擺不定之後，曼德森醜聞的揭露更是造成了不可逆的傷害。

事實上，曼德森過往經歷傲人，曾擔任前首相布萊爾（Tony Blair）以及布朗（Gordon Brown）的助理與閣員，而後更曾出任歐盟貿易專員，且在去年就任英國駐美大使之後，因為使英國成為全球首個與川普政府達成貿易協議的國家，降低英國包括汽車在內等產業所面臨的關稅而廣受各界稱許。

不過在美國司法部於1月30日新公布的一批檔案中，顯示曼德森曾經在2008年全球金融危機期間，向艾普斯坦洩露有關英國政府內部有關出售資產，以及調整稅務的討論內容，檔案之中也清楚記錄了艾普斯坦向曼德森或是其現任夫婿支付款項的金額。

雖然曼德森表示，並不記得有收到過任何由艾普斯坦提供的款項，也並未就自己曾經洩漏英國政府內部事務一事發表任何回應，但其已在去年9月遭到施凱爾政府免職，且正因涉嫌瀆職而面臨警方的調查。

美聯社引述工黨議員巴克（Paula Barker）說法，指出施凱爾任命曼德森一事，凸顯出「其判斷力令人質疑」，曼徹斯特大學（University of Manchester）政治系教授福特（Rob Ford）則認為，施凱爾「就像已經被逼到絕境的拳擊手，其政府有可能在明天垮台，也可能勉強支撐幾個月甚或幾年，不過其權威性已經遭到嚴重動搖」。

