施凱爾和習近平會談 英中將發展長期戰略夥伴關係

根據中國官媒新華社報導，英國首相施凱爾(Keir Starmer)今天(29日)在北京和中國國家主席習近平會面。而習近平在會中表示，中國準備和英國發展長期的戰略夥伴關係。

施凱爾此行是自從2018年以來，英國首相首度訪問中國。而施凱爾這次訪中，也正值近來多位西方領袖試圖從越來越難預測的美國轉向、尋求北京的支持之際。

根據報導，施凱爾在會中告訴習近平說，英國希望與中國建立「更成熟」的關係，他表示，中國是全球舞台的重要參與者，和中國建立更成熟的關係至關重要。習近平則表示，中國準備好和英國發展長期且一致的戰略夥伴關係。他指出，中英關係近年來經歷曲折，不利於兩國利益，需要進行更多對話。

施凱爾是在28日抵達北京展開為期4天的訪問，他稍早前在飛機上告訴記者，他將在與中國接觸和國家安全的關切上取得平衡。他表示，英國不需要在對美關係和對中關係上做選擇。(編輯：宋皖媛)