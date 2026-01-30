施凱爾晤習近平 川普警告英國與中國做生意危險

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）英國首相施凱爾（Keir Starmer）與中國國家主席習近平在北京舉行會談後，美國總統川普警告英國勿與中國做生意。

路透社報導，在西方國家領袖對川普行事難以預測感到無所適從的情況下，施凱爾成為最新一位訪問中國的領導人。他29日與習近平舉行會談並共進午餐，歷時大約3小時。他表明希望英中建立更成熟的關係，包括擴大市場准入、降低關稅和達成投資協議。

川普今天在華府剛更名為「川普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）的表演藝術中心參加妻子梅蘭妮亞（Melania）同名紀錄片首映時，被問到英國承諾加強與中國商業合作。他告訴媒體：「他們這麼做非常危險，而且我認為加拿大與中國做生意會更危險。」

廣告 廣告

法新社報導，川普說：「加拿大狀況不佳，非常糟糕，不能把中國視為解答。」

施凱爾在前往中國的飛機上曾告訴媒體，英國可以繼續強化與中國的經濟關係，同時不會惹怒川普，因為英美兩國長期以來密切合作。（編譯：盧映孜）1150130