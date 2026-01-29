施凱爾會晤習近平 中國宣布蘇格蘭威士忌關稅減半

英國首相施凱爾(Keir Starmer)今天(29日)在北京與中國國家主席習近平舉行會晤，稍早中國當局宣布，將把蘇格蘭威士忌的關稅砍半，從10%降至5%。

路透社報導，蘇格蘭威士忌是英國最重要的出口產品之一，而中國是關鍵的市場，透過這項減稅措施，英國威士忌出口商未來5年可望增加2.5億英鎊(約新台幣108億元)收入。

英國去年與印度簽署自由貿易協定(FTA)，當中也將威士忌進口關稅從150%減半至75%，並將在未來10年進一步調降至40%。

相較之下，英國一再向美國爭取豁免威士忌關稅，至今仍未取得任何成果。

金融時報指出，在美國總統川普揚言奪取格陵蘭、為此一度威脅要重新對包括英國在內的歐洲盟友加徵關稅之後，西方陣營出現裂痕，也讓北京有機會利用。加拿大總理卡尼(Mark Carney)稍早於月中赴北京國是訪問，並與中方達成協議互降電動車與農產關稅。

施凱爾是自2018年以來，第一位訪問中國的英國首相。他今天在會中告訴習近平，中國是全球舞台的重要參與者，與中國建立更成熟的關係至關重要。

此前施凱爾在飛往北京的飛機上向記者表示，他將在與中國接觸以及國安考量上取得平衡。他表示，英國不需要在對美關係和對中關係上做選擇。