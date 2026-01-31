施凱爾歷史性訪中談足球 習近平又提瞎子摸象

英國首相施凱爾(Keir Starmer)今天(31日)結束了對中國的訪問，他稱這趟對北京與上海為期4天的行程為「歷史性」訪問。

在中國時，施凱爾與中國國家領導人習近平討論了貿易、足球和大象。以下是此次訪問的要點。

「歷史性」訪問

施凱爾是8年來首位訪問中國的英國首相。

他在抵達北京時說：「據說，在政治中，8天是很長的時間。試試看8年吧。」

施凱爾29日與包括習近平在內的中國官員會面。

唐寧街(Downing Street)指出，兩位領導人會談了約3個小時，比原本計畫時間更長。

美國總統川普(Donald Trump)的批評為這趟訪問蒙上了一層陰影。川普警告表示，倫敦和北京之間的和解「非常危險」。

「瞎子摸象」

在與商業領導人交談時，施凱爾用一個預言概述了他此次訪問中國的目標。

施凱爾說：「習近平主席講了瞎子摸象的故事。一個人摸到象腿，認為大象像枕頭；另一個人摸到肚子，認為大象像一面牆。」

他說：「這常常反映出人們對中國的固有印象。但我深信，一如我們本週一直在討論的更廣泛、更深入的接觸，才是我們看清整頭大象的方式，從而建立一種更成熟、更符合時代需求的關係。」

習近平也呼籲加強接觸，並告訴施凱爾，兩國應該「加強對話與合作」。

足球外交

施凱爾很少錯過與外國領導人談論英格蘭超級聯賽(English Premier League)的機會，這是世界上最多人觀看的足球比賽。

施凱爾29日贈送了習近平一顆足球，這顆球來自施凱爾最愛的球隊「兵工廠隊」(Arsenal)，與據稱習近平支持的球隊「曼徹斯特聯隊」(Manchester United)之間最近的一場比賽。

施凱爾說，習近平還談到莎士比亞(Shakespeare)。中國官媒經常報導習近平年輕時酷愛閱讀世界文學作品。

英國獲得的結果

施凱爾在國內面臨嚴峻的挑戰，他正努力兌現競選承諾，減少非法移民、促進經濟並應對高昂的生活成本。

唐寧街表示，施凱爾大力宣傳他的訪問將為英國民眾帶來諸多益處，其中包括英國公民在中國停留不超過30天可享有免簽待遇。

北京外交部一名發言人30日明確指出，該措施將在「完成必要程序後，於適當時候生效」。

施凱爾也重點提及了威士忌出口關稅的降低。唐寧街表示，這將在未來5年內為英國帶來估計約2.5億英鎊(3.43億美元)的收入。

施凱爾敦促其代表團中的商業領導人抓住在中國的商機，但要以惠及英國的方式進行，因為生活成本是英國的「頭號關注議題」。

熱點議題上謹慎

就兩國關係中更具爭議性的方面，例如北京對待新疆維吾爾(Uyghur)穆斯林少數民族的方式等，施凱爾對於討論進行得如何保持緘默。

他證實自己提到了78歲的香港民主派媒體大亨黎智英的案件。黎智英在去年12月被判勾結境外勢力有罪，並面臨多年監禁。

施凱爾指出，他與習近平就黎智英和維吾爾族人的待遇問題進行了「尊重性的討論」。一名熟悉會談情況的英國官員證實這些議題獲得了關注。

施凱爾說：「如果你進行接觸，就能提出棘手的問題。」

這位首相還說，在促使北京解除2021年對部分英國國會議員實施的制裁方面，此一策略發揮了關鍵作用。