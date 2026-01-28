施凱爾率英企訪問團抵北京 將會見習近平李強

（中央社台北28日電）央視新聞報導，英國首相施凱爾今天下午抵達北京機場，展開4天訪中行程，將會見中國國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大委員長趙樂際等人，並將訪問上海。隨同施凱爾訪中還包括50餘家英企高階主管和機構代表。

根據報導，施凱爾（Keir Starmer）是8年來首度訪中的英國首相。訪問期間，他將與習近平、李強、趙樂際等人就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

報導提到，2024年8月習近平與施凱爾通電話，同年11月兩人在20國集團（G20）里約峰會期間會見，引領中英關係「走上改善發展軌道」。

廣告 廣告

這則報導說，中英經貿關係保持健康穩定發展。2025年，兩國雙邊貨物貿易額達1037億美元（約新台幣3.25兆元），服務貿易額可望突破300億美元，雙向投資近680億美元。

報導又說，這次隨同施凱爾訪中者，包括50餘家英國大型企業高階主管和機構代表，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國具優勢領域，體現了英方「對深化雙邊經貿關係的期待」。

這則報導提到，英國工黨政府執政以來，明確表示「願與中方發展連貫、持久、戰略性的中英關係，積極推動兩國對話與合作」。中方願以施凱爾這次訪問為契機，與英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟「中英關係健康穩定發展的新篇章」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1150128