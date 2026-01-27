施凱爾稱無須在美中之間「選邊站」 強調不會為發展經貿妥協國安



即將啟程前往北京，成為自從2018年以來首位訪中的英國首相施凱爾，在26日接受媒體訪問時，除了強調此行可為英國產業界帶來重大契機，更認為英國沒有必要在美國與中國之間「選邊站」，試圖以更加務實角度看待倫敦與北京之間的關係。

彭博報導指出，施凱爾（Keir Starmer）在受訪時，強調英國能夠做到與中國領導人習近平會晤，卻不會觸怒美國總統川普（Donald Trump），也不會損及英美關係，因此並無必要在美中之間取捨或選邊站，此外，施凱爾也明確指出，自己無意發表與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會上，敦促中型國家團結求生類似的言論。

施凱爾認為 英國可同時兼顧與美國、中國之間的關係發展

施凱爾在訪談中表示，英國「與美國維持著非常密切的關係，當然，也希望在維持經貿關係的同時，可以兼顧安全與國防領域」，並且也認為「對中國置之不理，視若無睹也是不明智的，畢竟中國是全球第二大經濟體，當地具有重大商機」。

因此，報導指出施凱爾雖然表示在與習近平會晤時，將會對包括英國公民，前香港媒體鉅子黎智英遭監禁以及指控等事件，提出倫敦方面對人權相關議題的關切，但此行首要目的顯然是經貿關係的開展。

兌現重塑英、中關係競選承諾 施凱爾強調「在國安議題上不會妥協」

施凱爾除了成為自2018年以來，首度前往中國訪問的英國首相，此行也是他兌現重塑英國與中國關係競選承諾的重要發展，約有60名英國企業、大學與文化機構負責人陪同出訪，施凱爾也強調代表團「明白此行可能為英國帶來的機會，但這並不意味我方會在國家安全議題上有所妥協」。

就在上週，川普一席批評北約盟軍在阿富汗避戰的發言，引發了英國各界對華府的高度不滿，施凱爾雖然呼籲川普就其談話道歉，但川普最終僅選擇在社群平台上發文讚揚英軍戰力「名列前茅」，強調英軍官兵「偉大且勇敢」，將永遠是與美軍並肩的戰友。對此，施凱爾認為雖然「上週雖然面臨諸多挑戰，但我們以英國務實精神，對自身原則與價值的堅定立場因應，使情況最終出現好轉」。

但是施凱爾也認為，在美國川普政府明確宣示「唐羅主義」（Donroe Doctrine）路線，與歐陸盟友逐漸疏遠的發展之下，英國必須與歐洲國家建立更為緊密的軍事聯繫，且暗示可能會順從各界呼籲，提升國防開支。他表示「我的確認為歐洲必須在國防與安全領域更加壯大」，同時也呼籲歐洲國家應該提升彼此軍事作業互通能力，以便在面臨挑戰時更容易集中力量確保安全。

