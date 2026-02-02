施凱爾籲英國與歐盟加強合作 聚焦國防與單一市場

（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國首相施凱爾表示，英國應在國防領域與歐洲聯盟（EU）「加強合作」，包括參與一項歐盟推動的武器庫存強化計畫，同時尋求與歐盟單一市場建立更緊密的關係。

法新社報導，在施凱爾（Keir Starmer）發表這番談話前，英國去年曾嘗試加入歐盟規模達1500億歐元（約新台幣5兆1060億元）的軍備基金，但入場費問題導致談判破裂。

施凱爾本週在訪問中國期間向媒體表示，他仍對尋求更密切合作抱持開放態度。

他說：「我認為，無論是在支出、（軍事）能力還是合作方面…我們都需要加強合作。」

自俄羅斯2022年揮軍烏克蘭以來，歐洲各國紛紛加快腳步強化軍力，布魯塞爾也因此推出名為「歐洲安全行動」（SAFE）的防衛融資計畫。 SAFE旨在為歐盟成員國提供較低利率貸款，協助其提升國防能力。英國與歐盟曾就倫敦加入該計畫所需負擔的金額僵持數月，最終未能達成協議。

這個結果對施凱爾而言是一大挫折。自2024年7月上台以來，施凱爾一直試圖修復脫歐後的英歐關係，希望藉此振興英國疲弱的經濟。

倫敦與布魯塞爾去年5月達成一項戰略夥伴協議，其中包括深化防務合作的安排，以及促進貿易的相關措施。

歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）明天將訪問倫敦並與多名英國部長會面，為今年稍晚舉行的下一次雙邊峰會鋪路。

施凱爾已排除重新加入歐盟關稅同盟的可能性，傾向與歐盟單一市場建立更緊密的關係。

他在這次出訪行程中表示：「我認為，歐盟單一市場中還有其他領域值得我們檢視，看看能否取得更多進展。」

「這將取決於我們的討論，以及我們認為什麼符合國家利益。但我在這裡想表達的是，我確實認為，我們還能走得更遠。」（編譯：劉文瑜）1150202