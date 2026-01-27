施凱爾訪中前表態：不在美中選邊站

▲英國首相施凱爾（Keir Starmer）將在明（28）日展開4天訪問中國行程，這是時隔8年後再有英國首相訪中。施凱爾在訪中前夕表態，稱英國不需要在美中之間選邊站。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 英國首相施凱爾（Keir Starmer）將在明（28）日展開4天訪問中國行程，這是時隔8年後再有英國首相訪中，時機正值美國總統川普（Donald Trump）發動關稅戰之際，加拿大總理卡尼（Mark Carney）日前訪中後不久就遭川普警告，若與中國達成貿易協議將對加拿大課徵100％關稅。而施凱爾則是在訪中前夕表態，稱英國不需要在美中之間選邊站。

根據《BBC》報導，施凱爾在訪中前接受彭博訪問，施凱爾表示英國將在商業、安全和國防領域與美國保持「密切聯繫」，但是施凱爾強調「對中國視而不見、置之不理...是不明智的」。施凱爾將率數10位英國企業高層陪同出訪，稱此趟中國行或可為英國企業帶來「重大機會」。

施凱爾還說，「我經常被要求在各國之間做出選擇，但我不會這樣做。」施凱爾表示當初自己與美國談判貿易協議時，大家都說你「必須在美國和歐洲之間做出選擇」，但施凱爾那時就強調，「我不會做出這樣的選擇」。

施凱爾認為，與習近平會面不會惹怒川普或對英美關係造成破壞。施凱爾之前就曾主張，拒絕反中人士提出的「孤立主義」，指出英國與中國之間的關係隨著政策忽冷忽熱，有過黃金時期也有過冰河時期，「我們拒絕這種非此即彼的二元選擇」。

英相訪中行伴隨人權爭議

這次訪問發生在英國批准備受爭議的中國駐英大使館的計劃幾天之後，儘管反對者警告規模龐大的中國大使館可能成為中國從事間諜活動的基地，但拖延多時後，英國政府還是放行。施凱爾說自己會與習近平提出英國與北京在人權議題上的分歧，包括去年被叛勾結外國勢力有罪的壹傳媒創辦人黎智英。

香港最後一任英國總督彭定康表示，如果施凱爾不針對黎智英的處境發聲，那將是「可悲的」，且如果黎智英的議題只是英中領導人會議上的「順便一提」，那也肯定無法讓外界信服。

