施凱爾訪中加強商業合作 川普：對英國非常危險

路透社報導，在英國首相施凱爾(Keir Starmer)和中國國家主席習近平稱頌兩國關係重啟後，美國總統川普(Donald Trump)29日警告英國不要和中國商業合作。

隨著西方領袖因為川普的不可預測性而感到不安，施凱爾已成為最近一位訪問中國的領導人。他在29日和習近平的3小時會談中，呼籲與北京建立「更細緻成熟的關係」、以及改善市場准入、降低關稅與達成投資協議。

川普29日在甘迺迪中心(Kennedy Center)舉行的紀錄片「梅蘭妮亞」(Melania Trump)首映會上，被問到有關英國承諾與中國加強商業合作時表示，「這樣做對他們非常危險，而我認為加拿大與中國的商業合作更加危險」。

廣告 廣告

施凱爾領導的中間偏左派工黨(Labour)政府，一直苦於兌現先前所承諾的經濟成長，他已將改善與世界第二大經濟體的關係視為優先要務。

施凱爾訪問中國之際，正值川普斷斷續續的發出貿易關稅威脅、並誓言要控制丹麥自治領土格陵蘭(Greenland)，令英國等美國盟友感到緊張不安。

施凱爾在前往中國的飛機上告訴記者，由於英國長期以來與美國的密切合作，英國可以持續強化與中國的經濟關係而不會激怒川普。「我們在國防、安全、情報、貿易與許多領域上，和美國擁有最密切的關係之一」。

他表示，英國不需要在和美國或中國的更緊密關係中抉擇，強調川普去年9月訪英時，雙方宣布了美國對英國的1500億英鎊(2063億美元)投資。

川普已威脅，一旦加拿大完成卡尼總理(Mark Carney)最近訪問北京時敲定的協議，將對加拿大祭出關稅。

德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)預料將在近期訪問中國，而川普本身也說他將在4月訪中。