施凱爾訪中爭取投資 泡泡馬特宣布歐洲總部設於倫敦

知名Labubu娃娃生產商「泡泡瑪特」(Pop Mart)宣布將倫敦作為其新的區域總部所在地，並表示將在英國開設7家新店，英國首相施凱爾(Keir Starmer)在訪問中國期間促成了這項「醜萌」娃娃的投資。

施凱爾為期4天的訪問，旨在透過增進市場准入、降低關稅和例如泡泡馬特這樣的投資協議，來加強英中兩國的關係，從而為英國經濟注入成長動力。

Labubu娃娃以其咧嘴大笑和尖耳朵的造型聞名，刻意營造的不完美外型反而產生「醜萌」魅力。自從18個月前在社群媒體上爆紅以來，Labubu娃娃已成為熱門的收藏商品。

施凱爾辦公室30日發布聲明表示，他在訪問期間促成了價值22億英鎊(30.2億美元)的出口協議，以及未來5年估價約23億英鎊(30.2億美元)的的市場准入，還有價值數億英鎊的投資。

選址包括伯明罕(Birmingham)、卡地夫(Cardiff)和牛津街(Oxford Street)

泡泡馬特將在英國7個地點開設分店，包括伯明罕、卡地夫以及位於倫敦牛津街的全新旗艦店。該公司還計畫在全歐洲開設20家分店。

該聲明表示，這項投資將在英國創造超過150個就業機會。

泡泡馬特的創辦人兼執行長(chief executive, CEO)王寧(Grant Wang)在一份聲明中表示：「倫敦是全球創意生態系統的核心，我們很高興能在這裡紮根歐洲。」

泡泡馬特是眾多原本針對中國消費者、現正轉向海外市場並試圖對抗其國內消費疲軟問題的企業之一，其他企業還包括時尚零售商Urban Revivo和連鎖咖啡店「瑞幸咖啡」(Luckin)。中國國內消費疲軟問題，是由其長期房地產危機和工資保障擔憂所導致。

施凱爾辦公室還補充道，中國能源儲存公司海辰儲能(HiTHIUM)將在英國投資2億英鎊(約2.7億美元)，新增300個工作職位；還有生命科學集團凱萊英(Asymchem)將透過擴大在英國的業務，創造150個就業機會。