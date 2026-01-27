施凱爾訪中 中國商務部：與英方積極籌備經貿成果

（中央社台北27日電）英國首相施凱爾明天將率龐大企業代表團訪問中國，中國商務部新聞發言人今天表示，中方高度重視對英經貿合作，正與英方積極籌備此訪的經貿成果，擬與英方簽署貿易投資合作方面成果文件，力爭打造中英經貿合作的新增長點。

中國外交部下午宣布施凱爾（Keir Starmer）將於28至31日對中國進行正式訪問，這將是英國首相時隔8年首次訪中。中國商務部隨即發布答記者問新聞稿。

中國商務部新聞發言人說，中英互為重要經貿夥伴。長期以來，在兩國領導人的戰略引領下，中英經貿關係保持健康穩定發展。2025年，中英雙邊貨物貿易額達到1037億美元，服務貿易額有望突破300億美元，雙向投資存量近680億美元。英國分別擔任第25屆投洽會、第4屆消博會主賓國，「中英兩國務實合作充滿活力」。

廣告 廣告

發言人指出，施凱爾將率50餘家英國大企業高管和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國優勢領域，充分體現了英方對深化雙邊經貿關係的熱切期待。中方高度重視對英經貿合作，正與英方積極籌備此訪的經貿成果，以及2026中英企業家委員會會議。中英企業積極踴躍參會，目前已有100餘家企業代表報名參加。

中國商務部新聞發言人並指出，施凱爾訪問期間，該部擬與英方簽署貿易投資合作方面成果文件，力爭打造中英經貿合作的新增長點。

發言人最後說，當前全球貿易保護主義加劇，中英均堅持自由貿易和維護多邊貿易體制，雙方將致力於優勢互補、互利共贏的經貿合作，推動貨物和服務貿易協同發展，投資合作雙向奔赴，不斷拓展綠色能源、醫療健康、創意產業、智慧製造等領域合作空間。（編輯：楊昇儒/邱國強）1150127