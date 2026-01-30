施凱爾訪中 AZ宣布對中投資150億美元、英赴中30天免簽拍板

英國首相施凱爾（Keir Starmer）率領50多位商界代表，睽違8年訪問中國。雙方29日簽署多項合作協議，中方宣布英國公民入境可享有30天免簽，英國藥廠阿斯特捷利康也承諾2030年前將在中國投資150億美元。另有專家指出，英國政府在施凱爾出訪前，批准中國在倫敦新建使館，是此行推進中英互動的重要因素之一。

餐廳業者送春聯 施凱爾大秀中文說謝謝

施凱爾此行在北京行程中，曾現身一間餐廳，商家送上「馬年騰飛」春聯，他也親切與民眾合照，並用中文多次說「謝謝」。施凱爾談到雙邊互動時表示，「在安全和經濟議題上合作，建立互信，對中英雙方都有好處。」

簽署合作協議 李強：與英深化各領域交流

這次為期3天的訪中行程，有多名官員及50多位商界代表隨行。施凱爾直言，希望與中國建立持續、長期且全面的戰略關係；中國國務院總理李強則表示，願與英國完善政府間對話合作機制，深化各領域交流。

AZ宣布150億美元投資中 擴大研發創新療法

雙方29日簽署10項合作協議，聚焦執法及產業合作，並研議更廣泛的服貿夥伴關係。中方同意英國公民入境享有30天免簽、威士忌關稅砍半；英國藥廠阿斯特捷利康也宣布，2030年前將在中國投資150億美元。

施凱爾此行也希望重塑凍結多年的中英關係，優先著眼經濟，中英商務論壇30日將睽違8年重啟，外界預期可望帶來更多商機，也打破先前各界對此趟訪問成果有限的預期。

另有專家分析指出，面臨美國總統川普（Donald Trump）的不確定性，越來越多國家開始轉移合作對象、分散風險；除英國外，加拿大、法國、愛爾蘭、芬蘭領導人近期也都現身中國，德國總理梅爾茨則預計在2月造訪。

