施凱爾訪日會高市早苗 日英將致力稀土供應鏈合作

日本首相高市早苗親切伸手一握、雙方友好互動全被捕捉，英國首相施凱爾展開亞洲行，31日抵達東京。會談後，雙方同意將日英合作提升到新的高度，更共同致力於關鍵礦產，也就是稀土的供應鏈多元計畫。

日本首相高市早苗說道，「在經濟安全的夥伴關係上，國際社會日益關注重要礦產的問題，為保護這些重要礦產在內的供應鏈，志同道合的國家一致合作，乃是目前的當務之急。」

英國首相施凱爾提及，「因此我們有一個明確的權益，去維護自由和可預測貿易，以及自由開放的印太地區，以確保我們的企業能夠在動盪的世界中蓬勃發展。」

施凱爾的上一站就是中國，29日與中國國家主席習近平會談，爭取強化中英經貿投資。英國國內對施凱爾訪中也有批評聲浪，但不只英國，南韓總統李在明、加拿大總理卡尼等領袖，今（2026）年也先後訪中，學者分析，和美國總統川普的關稅戰也有關。

亞太綜合研究院院長湯紹成認為，「自力救濟、自求多福，原本都是美國很好的盟友，他們全部都信心動搖，那信心動搖的話，他們當然要另外找尋他們的出路。」

至於川普關稅政策，台灣目前爭取到15%對等關稅稅率，與232條款優惠待遇，被視為優於日韓，總統賴清德1日為「北加州台灣同鄉聯合年會」錄影致詞，期盼能加深台美合作。

總統賴清德說：「我們不僅守住台灣利益，增加為台美經貿合作奠定更加穩固的基礎。」

台美關稅拍板後，下一關是國會，在野黨喊出「嚴審」，執政黨以南韓關稅因國會未通過而調高為例，喊話朝野合作，新會期關稅審查攻防，各界關注。