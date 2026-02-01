施凱爾訪日！稱英日關係最強時刻、強化印太防務 高市獲邀訪英

編譯張渝萍／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）的亞洲行在最終站日本結束，施凱爾與日首相高市早苗在會面後，表示英日關係是幾十年來最牢固的時刻，且雙方討論「相同價值觀」，也共同制定加強貿易與安全關係的計畫，包括加強整個印太的國防與夥伴關係。

英首相施凱爾亞洲行最終站日本，與日相高市早苗會面後，強調英日關係達數十年來最牢固時刻。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

施凱爾：英日要攜手回應全球不穩定局勢

綜合BBC與《日本時報》報導，施凱爾亞洲行先訪問北京，與習近平會面後，最後一站前往日本，與高市早苗會面。這次英日首相會面正值日中關係降至冰點之際，因先前高市的挺台言論激怒北京，日本因而受到外交、經濟上的抵制。

施凱爾表示，他與日本首相一致認為，有必要以「力量與清晰度」來回應全球日益加劇的不穩定局勢，並感謝對方在支持烏克蘭方面展現的「堅定領導力」。

高市受邀訪英：將召開英日外交、國防部長會議

在工作晚宴前，日本首相高市表示施凱爾「看起來氣色很好」，並補充說，她已受邀於今年稍晚造訪他位於契克斯（Chequers）的鄉間官邸。高市還表示，雙方同意今年內召開英國與日本外交與國防部長會議。

施凱爾表示，英國與日本「共享至關重要的利益與原則」，並期待「共同推動這些目標向前發展」。他也進一步指出，兩國「在自由且可預測的貿易方面擁有明確的共同利益」，並表示雙方旨在改善「關鍵領域如關鍵礦產」的供應鏈。

日本首相表示，她希望「在21世紀國際社會面臨複雜危機之際，建立日英關係的新時代」。

雙方將改善關鍵礦產供應鏈

高市表示，雙方在經濟安全的討論中一致認為，「包括重要礦產在內的供應鏈強化已迫在眉睫」。

外界憂心，北京可能切斷稀土出口，而稀土對於製造從電動車到飛彈等各類產品至關重要。中國是全球最大的稀土生產國，並於去年10月宣布對稀土及相關技術實施新的出口管制。

此外，英國、日本與義大利正共同開發一款新型戰鬥機；過去數十年間，東京在軍事裝備方面長期依賴美國。

