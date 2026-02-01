施凱爾訪滬身旁有個「她」！英女星「中文十級」登陸網熱搜

英國首相施凱爾（Keir Starmer）1月31日在大陸上海訪問期間，前往外灘參觀，步行感受黃浦江兩岸風景。同日，一行人來到上海創新創意設計研究院，在英國女星裴淳華（Rosamund Pike）的陪同下，與大陸學生進行交流，其「中文十級」實力引發關注。

英國首相施凱爾訪滬，有女星裴淳華陪同。（圖／翻攝中新網）

據《中新網》報導，活動現場氣氛輕鬆融洽。裴淳華面對鏡頭表示：「我的孩子都會說中文。我曾給自己起了一個中文名字裴淳華，中國人喜歡這個名字，喜歡這個名字背後的寓意，我也很自豪。」

廣告 廣告

這位好萊塢影星進一步分享道：「有時候我在倫敦街頭散步，聽到有人喊裴淳華，我就會轉過身去，這真的很美好。」

有陸媒報導，裴淳華並非單純的「明星陪同」，而是長期文化交流的自然延伸。她多年來學習中文，曾在節目中自如使用中文俗語，甚至以幽默方式講出「脫褲子放屁」等俚語，被大陸網友戲稱為「中文十級學者」。這種對語言的熟練掌握，也讓她在中英文化交流場合中顯得格外親近。

公開資料顯示，裴淳華是手握金球獎的好萊塢影星，知名作品包括《消失的愛人》《傲慢與偏見》等。「裴淳華」這一中文名字，是伴侶為她起的。伴侶也是一名中文愛好者，名字中充滿著兩人對中文的研究與喜愛。

裴淳華曾出演多部好萊塢電影。（圖／翻攝微博「驚天魔盜團」）

裴淳華很喜歡這個中文名，她認為在大陸使用英文音譯名「羅莎蒙德·派克」，是不尊重大陸影迷的做法，便正式啟用了中文名。

裴淳華曾表示，漢字極具魅力，這個名字的每一個漢字對她都有特別的意義。「裴」的發音和她的姓氏Pike很像；「淳」有坦率、簡單的語意；「華」代表中國，同時也有「花」的含義，而她的本名Rosamund是指世上最美的玫瑰。

學習漢語和中國文化，在她家已經成為一種傳統，延續到下一代，全家都會講中文。她還鍾愛大陸的博物館和自然景觀，昆明的石林、花卉市場讓她流連忘返。

延伸閱讀

影/才辦完黃仁勳兆元宴就「火了」！「磚窯」餐廳廚房燒起來

影/黃仁勳親簽錢包「下秒抽鈔票寵粉」 網嗨：只有黃爸爸能做

黃仁勳：輝達需求激增 台積電10年內產能或翻倍