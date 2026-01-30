施凱爾訪陸啖雲南菜「全團用筷子」！業者：備刀叉但沒用上

英國首相施凱爾（Keir Starmer）近日在大陸訪問，訪問團一行日前在北京一家雲南菜餐廳用餐，業者透露，訪問團在用餐期間，「全程使用筷子」，雖準備刀叉但並未派上用場，網讚他「入境隨俗」。

施凱爾一行在北京一家雲南菜餐廳用餐。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，該餐廳主廚透露，餐廳事前按照接待外賓的慣例，準備好刀叉，但最終並未派上用場，「我們一開始就準備了刀叉，但對方整個訪問團大約140人，全部都用筷子，沒有人要求上刀叉。」

報導指出，這家雲南菜餐廳名為「一坐一忘」，主要菜式為雲南菜，位於北京三里屯。美國前財政部長葉倫（Janet Yellen）2023年訪問北京時，也曾在這家餐廳品嘗第一餐。目前，該餐廳已將其在訂餐平台的頭像，換成與施凱爾的合影。

施凱爾在參訪北京故宮時透露，中英雙方就赴陸免簽旅行、威士忌關稅減免等議題，進行富有成效的討論，成果豐碩。英國首相府證實，中方已同意英國公民可免簽證入境30天，此外，英國銷往中國大陸的威士忌進口稅，將從10%減半至5% 。

