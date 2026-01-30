施凱爾訪陸晤習近平 雙方達成簽證協議「英國公民可免簽入境」

英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）訪陸，在北京與大陸國家主席習近平會面，成為睽違8年首位訪陸的英國領導人。而此次訪問也促成一些協議，包括英國威士忌進口稅從10%降至5%、英國公民可免簽入境中國大陸等等。

英相施凱爾訪陸，與習近平會晤。（圖／路透）

據BBC報導，唐寧街宣布，中國大陸已同意允許英國公民免簽入境停留最多30天。目前尚未確定該簽證協議的生效日期，但英國政府希望盡快實施，數十萬英國人有望從這項政策中受益。根據英國國家統計局預測，2024年將有約62萬英國人前往中國大陸。

廣告 廣告

施凱爾稱，此舉將使英國企業更容易在中國大陸拓展，民眾也可以免簽證前往度假，與法國、德國、義大利、澳洲和日本在內的其他50個國家一樣。

另外，唐寧街表示，英國和中國大陸也同意探討是否就服務貿易協定展開談判，該協定將為在陸拓展業務的英國企業制定明確且具有法律約束力的規則。

英國是世界第二大服務出口國，其服務範圍涵蓋金融、醫療保健和法律服務等領域。唐寧街表示，中國大陸對這些服務的需求正在增加。

施凱爾在北京人民大會堂與習近平會晤後表示，雙方討論了中國大陸「巨大的機會」將如何惠及英國人民。據悉會晤持續了約1小時20分鐘。

這次訪問正值中美貿易緊張局勢加劇之際，先前美國總統川普曾威脅要對加拿大與中國大陸簽署「戰略夥伴關係」協定的商品加徵100%的關稅。因此施凱爾訪陸也遭到英國反對黨的批評，保守黨領袖巴德諾克表示，如果她是首相，她不會在這個時候訪問中國大陸。

延伸閱讀

進一步施壓！川普簽行政命令 若向古巴出售石油將面臨關稅制裁

川普放話將取消「加拿大製造飛機」認證 並課50%關稅

川普稱親電普丁斡旋停火一週 澤倫斯基表感謝、俄方未證實是否同意