施凱爾邀請習近平訪英 下議院議長表態禁止中國國家主席進入國會

英國首相施凱爾（Keir Starmer）1月28日抵達北京展開3天行程，這是睽違8年後，英相首次訪中，英國承諾加強與中國商業合作，兩人簽署一系列加強中英經濟合作的協議。

川普直指英國與中國做生意非常危險

《英國》衛報等外媒報導，川普被問到此事時告訴媒體：「英國他們這麼做非常危險，而且我認為加拿大與中國做生意會更危險。」川普順便提到加拿大時說道：「加拿大狀況不佳，非常糟糕，不能把中國視為解方。」

美國總統自誇：「我非常了解中國，也知道習主席是我的朋友，我對他非常熟悉，但這是一個很難跨越的重大障礙。」1月29日，川普是在甘迺迪中心出席電影《Melania》首映前，被記者提問有關到英相訪中的消息。

這反映出在川普上台後全球地緣政治不確定性增加的背景下，英國試圖在強化對美同盟的同時，務實追求對中經濟利益。

不只川普唱衰中英合作，施凱爾邀請習近平訪問英國，也面臨國內政治挑戰。首相稱訪中鞏固雙邊關係，朝向與中國關係緩和邁出重要一步，他為習近平訪問英國敞開大門，但是此舉立即激怒對北京持批評態度的英國政治人物。

英國兩位前國會議員受到北京制裁

先前，由於間諜醜聞，中國外交官被禁止進入英國國會殿堂。

本周四，英國國會下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）也火速表態，習近平不得進入國會大廈，也不會應邀對國會發表演說，其中一個原因是兩位英國政治人物遭中國制裁。

曾任保守黨大臣、並受到中國制裁的前國會議員勞頓（Tim Loughton）批評說，邀請習近平主席訪問英國國會大廈是「絕對的紅線，無論如何，習近平都必須被禁止進入國會大廈，就像中國大使一樣，在我們受到制裁期間也是如此」。

另一位同樣受到中國制裁的前國會議員、影子政策大臣歐布萊恩（Neil O’Brien）直言：「鑑於中國大使多次監視議員，被禁止進入國會，邀請習近平訪問英國議會大廈顯得十分奇怪。顯然，我認為我國議員一邊受到制裁，政府卻一邊討好中國的策略是錯誤的。」

下議院議長霍伊爾力挺前議員說：「在制裁措施生效期間，習近平將被禁止在英國國會發言。我是議員的守護者，我的職責是保護他們免受制裁的影響。在制裁措施生效期間，讓習近平進入議員的工作場所是錯誤的。」

29日，在中國北京的人民大會堂會談前，施凱爾告訴習近平，他希望兩國關係「更加廣泛、深入和成熟」。當天施凱爾與中國國家主席習近平舉行會談，兩人相處約3小時，包括80分鐘正式雙邊會談、20分鐘一對一會談。

施凱爾與習近平正式會談80分

施凱爾強調希望推動「更精緻」（sophisticated）的中英雙邊關係，包括擴大市場准入、降低關稅及投資協議。他也提及英國關切議題，如黎智英案、新疆人權、英國議員遭北京制裁，以及烏克蘭戰爭等，但是未及細節部分。

英國首相為期三天（1月28-30日）的訪中之行，象徵英國與北京的關係發生了顯著轉變。先前約10年期間，保守黨政府對中國持敵對態度，而近年來，英國工黨政府卻對美國作為貿易夥伴的可靠性表示擔憂。

施凱爾及其團隊大肆宣傳此次訪問的成果，包括免簽、降低威士忌關稅和簽署經濟合作協議。

免簽部分，中國同意對英國護照持有人單方面實施30天免簽（施行日期待定）。另外，中國將蘇格蘭威士忌進口關稅從10%降至5%，預計未來5年為英國帶來約2.5億英鎊經濟效益。其他經貿合作協議包括英國企業在中國尋找投資機會。

