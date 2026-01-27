施凱爾28日訪中 中國外交部：開啟中英關係新篇章

（中央社台北27日電）中國外交部今日宣布，英國首相施凱爾將於28至31日對中國進行正式訪問。中國外交部發言人郭嘉昆表示，此行將與英方增進政治互信，深化務實合作，開啟中英關係健康穩定發展的新篇章。

據陸媒澎湃新聞報導，郭嘉昆在27日的外交部例行記者會上，介紹有關此行的安排。他指出，施凱爾（Keir Starmer）此訪是英國首相時隔8年再次訪中，訪問期間，中國國家主席習近平將與他會見，中國國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際將分別與他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

除北京外，施凱爾還將訪問上海。

郭嘉昆還介紹中英領導人近年的互動。2024年8月，習近平應約與施凱爾通電話；11月在里約熱內盧20國集團（G20）領導人峰會期間與施凱爾會見，引領中英關係走上改善發展軌道。「當前國際形勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國，保持溝通，加強合作，符合兩國人民共同利益，也有利於促進世界和平穩定與發展。」

郭嘉昆說，「英國工黨政府執政以來明確表示，願同中方發展連貫、持久、戰略性的中英關係，積極推動兩國對話與合作。」中方願以此訪為契機，與英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章，攜手為世界和平安全與穩定作出應有努力與貢獻。

施凱爾此行正值美國總統川普揚言購買格陵蘭、引發盟友不安之際。自去年12月以來，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）、芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）先後訪中，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也預計於下月前往中國。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1150127