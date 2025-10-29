「施勝郎號召商界齊聚花蓮」打造全國商人節歷年最盛典範

【警政時報 林照東／花蓮報導】台灣省商業會10月29日於花蓮福容大飯店盛大舉辦「第79屆商人節大會」，這是全國商人節首度移師花蓮舉行，象徵東部商業發展邁入新里程碑。大會由理事長施勝郎主持，花蓮縣長徐榛蔚、副縣長顏新章、花蓮市長魏嘉彥、花蓮縣工商發展投資策進會總幹事張福檳等貴賓共同出席，來自台澎金馬連江各縣市近六百多名商業界理監事齊聚一堂，場面熱烈隆重。

台灣省商業會第79屆商人節大會於花蓮福容大飯店盛大舉行，施勝郎理事長（中）率全國商業界理監事合影，貴賓雲集、氣氛隆重。（圖／記者林照東攝）

會中表揚多項優秀典範，包括「傑出理事長」、「特優商號」、「推行商場禮貌運動特優從業人員」、「十大標竿企業」、「現任資深優良理監事」及「資深會務工作人員」等獎項，表彰各地商會與企業對地方繁榮與社會經濟的貢獻。

花蓮縣長徐榛蔚（左）出席台灣省商業會第79屆商人節大會，感謝全國商業界對花蓮災後重建的支持，與理事長施勝郎（右）同台致詞，場面熱烈。（圖／記者林照東攝）

理事長施勝郎致詞表示，商業是台灣百工百業發展的基石，更是國家競爭力與地方經濟繁榮的象徵。近年來，疫情、天災、通膨與國際變局衝擊經濟環境，但正因如此，台灣更應堅定信念，深化品牌價值與技術創新，「投資台灣、壯大台灣，讓台灣製造再次閃耀世界舞台。」

省商會理事長施勝郎（中）頒發苗栗縣商會理事長陳國良（右二）「工商滿堂」賀匾，象徵台灣商業繁榮昌盛。（圖／記者林照東攝）

他並回顧自己在五〇年代僅帶兩百元來花蓮打拼、創立東台灣商業基業的故事，強調「台灣商人敢拚、肯做、愛台灣」的精神，並感謝全國商業界多年來團結奮進，共同推動商業發展與地方創生。

第79屆商人節大會頒獎表揚常務理事林漢隆代表頒發「現任資深優良理監事」，多位商界前輩獲頒獎座，肯定長年對商業發展的卓越貢獻。（圖／記者林照東攝）

花蓮縣長徐榛蔚特別在致詞中向全國商業界表達誠摯感謝，感佩各地商會在光復馬太鞍溪堰塞湖災害發生後踴躍捐助重建經費，協助地方渡過難關。她表示，省商會與理監事展現的愛心與行動力，讓花蓮人民深受感動，也展現台灣商人的溫度與力量。徐縣長同時呼籲全國商界與旅客：「花蓮已逐步恢復元氣，誠摯邀請大家多來花蓮旅遊、選購在地農特產與伴手禮，用行動支持花蓮。」

瑪大藝術恆舞集田姈琋老師帶領原民舞團熱情開場，為第79屆商人節大會掀起序幕，展現花蓮多元文化魅力與歡慶氛圍。（圖／記者林照東攝）

本次商人節晚宴席開68桌，貴賓雲集、氣氛熱烈，會後並舉辦聯歡晚會，促進產官學界交流與情誼。此次活動吸引各地商界代表連日停留，為花蓮帶來可觀的觀光、食宿與伴手禮經濟效益，充分展現地方商業與觀光整合的新能量。

施勝郎理事長最後表示，交通建設是商業發展的命脈，省商會將持續與花蓮縣商業會及工策會攜手合作，為東部產業爭取更多交通建設與政策資源，讓城鄉發展更均衡，經濟命脈更加暢通。

