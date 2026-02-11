施名帥人體GPS又迷倒老婆 曝于子育太ㄎㄧㄤ愛畫錯重點
【緯來新聞網】「夫妻檔」施名帥、朱芷瑩攜手「花甲組」游安順、于子育上實境綜藝《花甲少年趣旅行》共遊苗栗。施名帥則自嘲是「方向感比較好、負責找路」的GPS型旅伴，「還有比較喜歡臨時起意的小冒險擔當」，常常替旅程增添不同驚喜。
朱芷瑩（左）默默加分老公施名帥。（圖／MyVideo提供）
首次在節目中與老公長時間同行，朱芷瑩坦言這趟旅程又對施名帥默默加分了，「生活中其實很少這樣一直注意他，沒想到一起旅行、一起工作時，才發現他真的很可靠」。
施名帥則笑說，節目上他倆就和日常相處差不多，但這回最大好處就是「完全不用想行程、不用煩惱吃什麼」，只要放心跟著走，輕鬆又幸福。
施名帥（左起）、朱芷瑩、于子育、游安順共遊苗栗。（圖／MyVideo提供）
談到兩位花甲前輩，夫妻倆都被「反差魅力」圈粉。朱芷瑩形容游安顺直率又細心，急性子和畫畫苦手的共通點，「真的很像自己的哥哥」；于子育則因為總是「畫錯重點」成為旅程最大笑點，卻又手巧細心，讓人越相處越喜歡。施名帥也大讚，游安順給人滿滿安全感，「有他在絕對不會無聊」，于子育比想像中還要ㄎㄧㄤ，讓整趟旅程充滿歡樂、笑聲不斷。
至於一起旅行各自扮演的角色，朱芷瑩自認是「情緒價值擔當」，情緒藏不住、好吃就一定要大力稱讚，也特別欣賞游安順與于子育之間自然的默契與火花，「他們總是可以把氣氛炒熱，我就是負責給滿情緒回饋。《花甲少年趣旅行》每周六晚間10點於台灣大哥大MyVideo網路跟播。
