施名帥任公益大使 深刻體悟身障朋友艱辛

（中央社記者洪素津台北5日電）演員鍾欣凌與施名帥今天出席公益活動，施名帥表示跟身障朋友拍片後，深刻體悟他們必須付出好幾倍的努力；鍾欣凌則在拍攝的時候跟孩子打成一片，她說，大眾的每一份關注，都能成為弱勢族群向上成長的養分。

「金鐘影后」鍾欣凌與「金馬男星」施名帥擔任台灣公益聯盟的代言人，今天2人出席記者會分享擔任代言人的心得，施名帥提及和視障泳手合拍泳池戲讓他感觸很深，影片中施名帥陪著視障游泳選手勤凱嘗試高難度慢動作游泳，施名帥反覆走了一個多小時，過程中，頻頻關心在寒冬裡長時間泡水的勤凱會不會感冒，也感性說，「實際跟身障朋友一起拍片之後，我才深刻體悟身障朋友在日常生活中，要付出比我們多好幾倍的努力，才能換來實現夢想的舞台。」

鍾欣凌接著溫暖偏鄉童，跟孩童玩成一片，鍾欣凌在拍攝公益代言影片時成為片場最強大的定心丸，鍾欣凌不僅展現影后級的引導功力，更發揮親切本色，和初次面對鏡頭、害羞到說不出話來的偏鄉孩子打成一片，用真心陪伴化解了孩子們的緊張，捕捉到最純粹、自然的笑容，當導演喊「卡」，孩子們都忍不住衝向鍾欣凌擁抱，大呼「我們成功了！」她呼籲，大眾的每一份關注，都能成為弱勢族群向上成長的養分。（編輯：李亨山）1150205