施名帥當導演挑戰一鏡到底 片頭拍成體能訓練

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記者周毓洵／臺北報導

《啊喔！最Kiang駐村小隊2》本週迎來全新片頭拍攝任務，首度擔任片頭導演的施名帥大膽挑戰高難度「一鏡到底」拍攝，不僅親自規劃拍攝動線與橋段設計，更讓4位小隊成員在短短1分鐘片頭中展開全天候奔跑接力。原本看似簡單的片頭拍攝，最後竟意外變成一堂高強度體能訓練課，讓全員拍到筋疲力盡、直呼吃不消。

為了呈現流暢又充滿故事感的片頭畫面，施名帥靈感大爆發，親自構思每個場景與演出橋段，再交由節目導演團隊執行拍攝。由於採用一鏡到底形式，所有場景都必須由4位隊員同步完成演出，只要其中一人慢半拍、站錯位置，甚至不小心穿幫，全員都得重新來過。

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拍攝過程中，每完成一個鏡頭，隊員們便得立刻拔腿狂奔，趕往下一個定點待命。原本僅約1分鐘的片頭內容，卻因反覆調整與重拍，硬生生拍了一整天，讓大家笑稱根本是在進行體能特訓。

戶外拍攝地點選在池上的伯朗大道，當天卻遭遇強勁陣風攪局。隊員手中的舉牌不斷被吹得東倒西歪，甚至直接飛進稻田裡，眾人一邊拍攝、一邊追著手板跑，還得緊急用膠帶加強固定。協助演出的池上國中學生們也在強風中來回奔跑支援，辛苦程度絲毫不亞於小隊成員。

施名帥首度擔任《啊喔！最Kiang駐村小隊2》片頭導演，親自規劃一鏡到底拍攝動線與橋段設計。（客家電視提供）

黃姵嘉在伯朗大道被強風吹到說出氣話再也不來；協助演出的池上國中學生們也在強風中來回奔跑支援，相當辛苦。（客家電視提供）