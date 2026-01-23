施名帥見人骨驚嚇拉肚子

范少勳、陳姸霏、施名帥、林予晞、洪慧芳、江宜蓉23日出席《凶宅專賣店》茶敘，該劇拍攝時「民俗顧問」全程陪同，范少勳透露，他以前懵懂，進去房間就基本禮貌敲敲門，現在跟道長去不同場地拍攝，道長每次都會穿不一樣衣服、帶不一樣法器，演員會看衣服互相提醒「今天這裡很凶喔」，現在他拍戲隨身帶護身符，進去房間會燒一下聖木。

其中一集講述虐童案，劇組在一個閒置許久、即將都更房子取景，施名帥直呼：「真的滿不舒服，去的時候會頭暈。」道長在現場擺了一個桌子擋住房門口，他走過去放東西，看到燈上有掛紅紅的東西瞬間頭暈，道長無奈擺桌子就是不希望有人過來，結果他沒有意會。

還有一次去廢棄公墓取景，現場可以看到「人骨」，讓人毛骨悚然，離開時道長雖然有淨化，施名帥坦言：「回去還是有拉肚子，拍這個戲我常常拉肚子，身體比較敏感。」3度飾演他老婆的林予晞虧：「那是腸胃敏感吧。」

陳姸霏角色是通靈少女，台詞中還有專業咒語，像是迴向咒、超度咒，編劇會先修改或是刪掉一半，但她在家練習時還是會怕怕的，因此會先告知用途，並且道長建議沒事咒語不要念完，配音時才念完整，「我拍戲時都會戴玉珮，很多東西不知者無罪，不要問太多。」