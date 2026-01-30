施名帥設局騙妻1個月 朱芷瑩嚇到失眠

施名帥（左）、朱芷瑩首曝戀愛內幕。東森綜合台提供



施名帥、朱芷瑩夫妻在明晚（1╱31）8點播出的《花甲少年趣旅行》中與游安順、于子育展開苗栗之旅，節目更精心策劃了一場驚喜騙局，朱芷瑩被嚇到第2天早晨還驚魂未定，透露自己整夜大失眠，不斷回想究竟是哪個環節被騙的。

為給朱芷瑩驚喜，製作單位聯手經紀人與施名帥，謊稱她是去參加其他節目，隱瞞實情長達1個多月，直到在苗栗餐廳上演巧遇游安順、于子育，最後施名帥驚喜現身，才揭曉真相。

第一時間得知要欺騙老婆的施名帥無奈笑說：「我都可以配合，只是這很恐怖，我是每天都要面對她的人，這樣不會造成我們家庭失和嗎？壓力好大。」朱芷瑩得知真相後也傻眼表示：「你們真的很用心，我自己覺得我不太會被騙，這次經紀人能騙過我，我覺得很有才華，尤其是我老公，平常真的很不容易騙到我。」而施名帥終於鬆了一口氣，「當下只想要好好吃個飯」。

施名帥（右）聯手游安順（左起）、于子育欺騙朱芷瑩。東森綜合台提供

2人也首度公開戀愛細節，以前朱芷瑩活躍於表演工作坊、施名帥則深耕小劇場，屬於不同戲路、不同掛的朋友，雖然在學校合作過，但直到很後來才來電，他坦言：「我們認識很久了，後來2人都單身，保持聯繫後自然而然想說可以在一起試試看。因為都經歷過不同人生階段，才發現身邊就有這種擁有共同回憶的人。」

朱芷瑩也說因為2人有太多共同朋友，知道很多外人不知道的個性細節，「很有趣，好像很熟悉但又有可以探索的地方，跟朋友談戀愛真的蠻特別的」。回憶起第1次約會去通化街吃飯、到二輪戲院連看2部片，結果發現能聊的話題實在太多，「我們甚至要規定洗完澡、睡前就不能講話了，不然會一直講到沒時間睡覺」。十分甜蜜。

